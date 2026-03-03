إيران تواجه خسائر مالية ضخمة حال انسحابها من مونديال 2026

لا يزال الموقف الإيراني غير واضح بشأن مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي، يوم الاثنين، إنه لا يعلم بعد ما إذا كان فريقه سيخوض منافسات المونديال في أمريكا، وذلك في أعقاب الضربات العسكرية التي تعرضت لها البلاد من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وإن قررت إيران مقاطعة البطولة، فإنها ستخسر مكافآت مالية كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات، إضافة إلى غرامات مالية محتملة وفق لوائح الفيفا.

خسائر مالية محتملة لإيران

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، تواجه إيران خسائر مالية ضخمة إذا قررت الانسحاب من كأس العالم 2026.

وسيُجبر الانسحاب المنتخب الإيراني على التنازل عن 10.5 ملايين دولارات كحد أدنى، تشمل 9 ملايين دولارات كجائزة للمشاركة حتى لو لم يتقدموا من مرحلة المجموعات، إضافة إلى 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف الإعداد.

كما يمكن أن تُفرض على إيران غرامة مالية قدرها 321 ألف دولار إذا انسحبت قبل أقل من 30 يوما من انطلاق البطولة، وتُضاعف الغرامة لتصل إلى 642 ألف دولار إذا جاء القرار قبل أكثر من 30 يوما من البداية.

ويتواجد المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة بالمونديال ومن المقرر أن يلعب في إنغلوود في كاليفورنيا أمام نيوزيلندا يوم 15 يونيو/حزيران المقبل، وبلجيكا يوم 21 من الشهر ذاته، قبل أن ينهي مشواره في البطولة بمواجهة مصر يوم 26 يونيو/حزيران في سياتل.

وتستضيف أمريكا منافسات البطولة إلى جانب كندا والمكسيك ابتداء من 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز المقبلين.