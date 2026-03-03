رياضة|بطولات أوروبية|إسبانيا

سيناريو دورتموند يلهم برشلونة لتحقيق ريمونتادا تاريخية ضد أتلتيكو مدريد

MADRID, SPAIN - FEBRUARY 12: Julian Alvarez of Atletico de Madrid scores his team's fourth goal during the Copa Del Rey Semi-Final First Leg match between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on February 12, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
برشلونة خسر مباراة الذهاب برباعية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد (غيتي)
اختار الألماني هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، لغة "الثقة والتحدي" قبل الموقعة المصيرية في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أتلتيكو مدريد.

وتلقى برشلونة هزيمة نكراء برباعية نظيفة على يد أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب.

فليك، الذي رفض الاستسلام لواقع نتيجة الذهاب الصعبة، لم يبحث عن الإلهام في "ريمونتادات" تاريخية بعيدة، بل استدعى ذاكرة قريبة جداً من قلب "مونتجويك".

"نموذج دورتموند" خارطة طريق للعبور

في تصريحات أخيرة نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو، وجه فليك رسالة واضحة للاعبيه وللجماهير: "يجب أن نؤمن دائماً".

وبدلاً من الحديث عن "ريمونتادا" باريس سان جيرمان الشهيرة، وضع المدرب الألماني مباراة بوروسيا دورتموند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي كنموذج حي للنجاح.

فليك استذكر تلك الليلة التي اكتسح فيها البلوغرانا خصمه الألماني برباعية نظيفة، مؤكداً أن الروح التي سادت ذلك المساء هي المفتاح الوحيد لتجاوز كتيبة دييغو سيميوني.

مباراة بوروسيا دورتموند هي مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والتي فاز بها برشلونة بنتيجة 4-0 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

فوارق دقيقة بين الذاكرة والواقع

رغم استشهاد فليك بالنجاعة الهجومية في لقاء دورتموند، إلا أن لغة الأرقام تضع بعض الفوارق؛ فبينما أشار المدرب إلى تسجيل "هدفين في كل شوط"، كانت الحقيقة أن الانفجار التهديفي لبرشلونة حدث بشكل أكبر في الشوط الثاني (3 أهداف)، بعد افتتاح رافينيا للتسجيل في الدقيقة 25.

وضاعف روبرت ليفاندوفسكي النتيجة مع بداية الشوط الثاني (48) قبل أن يضيف الثالث في الدقيقة 66، بينما اختتم لامين جمال مهرجان الأهداف في الدقيقة 77.

معضلة "الجلاد" الغائب

العقبة الكبرى التي تعترض طريق فليك في تكرار "سيناريو دورتموند" هي غياب المحرك الرئيسي لتلك الليلة؛ البولندي ليفاندوفسكي.

"البيتشيتشي" الذي سجل ثنائية في شباك الألمان، سيتابع القمة من المدرجات بداعي الإصابة، مما يضع عبئاً ثقيلاً على كاهل الثنائي لامين جمال ورافينيا لتعويض تلك الفجوة التهديفية الكبيرة.

epa12713318 FC Barcelona's head coach Hansi Flick reacts during the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Mallorca at Spotify Camp Nou Stadium in Barcelona, Spain, 07 February 2026. EPA/QUIQUE GARCIA
فليك: الروح التي سادت أمام دورتموند هي المفتاح الوحيد لتجاوز  أتلتيكو مدريد (الأوروبية)

ويدرك فليك أن مواجهة أتلتيكو مدريد بصلابته الدفاعية المعروفة تختلف تماماً عن مواجهة دورتموند، لكنه يعول على صخب ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" لإرباك حسابات سيميوني.

برشلونة يحتاج إلى "ليلة مثالية" لا تقل شأناً عن ليلة الرباعية الشهيرة، ليس فقط لتعادل الكفة، بل لانتزاع بطاقة العبور لنهائي الكأس ومواصلة الحلم المحلي.

