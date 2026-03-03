فلامنغو البرازيلي يقيل "أنجح مدربيه" رغم فوزه 8-صفر

أقال نادي فلامنغو مدربه فيليبي لويس ⁠بعد ساعات ⁠فقط من فوزه 8-صفر على مادوريرا، مما ضمن له مكانا في نهائي بطولة ولاية ريو دي جانيرو، في واحدة ⁠من أكثر القرارات إثارة للدهشة في التاريخ الحديث لكرة القدم البرازيلية.

ويغادر المدرب البالغ من العمر 40 عاما، وهو مدافع ⁠سابق في أتليتيكو مدريد وتشيلسي، على الرغم من إشرافه على واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي.

ومع ذلك، تأتي إقالته في أعقاب أسوأ بداية موسم لفلامنغو منذ عقد من الزمان، بما في ذلك الهزيمة ‌أمام كورنثيانز في كأس السوبر البرازيلية والخسارة أمام لانوس الأرجنتيني في بطولة ريكوبا في أمريكا الجنوبية الشهر الماضي.

وتولى فيليبي المسؤولية في أواخر عام 2024، ويغادر كأحد أنجح مدربي فلامنغو، بعد أن حصد خمسة ألقاب فيما يزيد قليلا عن عام واحد. وشملت إنجازاته الفوز بكأس البرازيل عام 2024، تلاه الفوز بكأس ليبرتادوريس ⁠والدوري البرازيلي في الموسم الذي يليه.

وقبل شهرين، ⁠كاد فلامنغو أن ينهي 13 عاما من الهيمنة الأوروبية عندما أجبر باريس سان جيرمان على خوض ركلات الترجيح في نهائي كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) في قطر.

تقدم سان ⁠جيرمان بهدف خفيتشا كفاراتسخيليا قبل أن يعادل جورجينيو النتيجة لفلامنجو من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة ⁠بالتعادل 1-1 بعد وقت إضافي في منتصف ديسمبر ⁠كانون الأول الماضي.

وتصدى ماتفي سافونوف حارس مرمى باريس سان جيرمان لأربع ركلات جزاء، ليحسم الفريق الفرنسي الفوز بركلات الترجيح.

وحظي أسلوب فيليبي الجريء والهجومي في موسم ‌2025 الرائع بإشادة واسعة النطاق ووضعه على رادار الأندية الأوروبية الكبيرة.

ويغادر المدرب بعد 101 مباراة خاضها وحقق فيها 63 انتصارا و23 تعادلا ‌وتلقى ‌15 هزيمة، بنسبة نجاح 69.9 بالمئة، على الرغم من أن خمسا من تلك الهزائم حدثت في عام 2026.