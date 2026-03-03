فضيحة "مقاسات" تهز منتخب الهند قبل كأس آسيا للسيدات

هدد ⁠خطأ ⁠في التنسيق بإفساد بداية مشوار الهند في كأس آسيا لكرة القدم ⁠للسيدات عندما أرسل الاتحاد المحلي أطقم ملابس صغيرة الحجم مصممة لفرق الناشئين ⁠للفريق الأول في أستراليا، مما دفع الجهاز الإداري للفريق

للحصول على أطقم محلية أسترالية.

ولم تكن أطقم الملابس، التي ‌وصلت إلى الفريق قبل يومين من مباراته الأولى في المجموعة الثالثة ضد فيتنام في بيرث، مناسبة لمعظم اللاعبات مما عرض الهند لخطر الفشل في الفحص الرسمي للمعدات من ⁠قبل منظمي البطولة.

وكاد ذلك ⁠أن يعرض مشاركة الهند في البطولة للخطر، بعد أن اضطرت إلى الانسحاب من نسخة 2022 ⁠التي أقيمت على أرضها بسبب تفشي فيروس كورونا ⁠في الفريق.

وقال مسؤول ⁠في الاتحاد الهندي لكرة القدم لرويترز إن المسؤول الإداري للفريق حل المشكلة عن طريق الحصول ‌على أطقم محلية خلال ليلة واحدة.

وتسلمت اللاعبات قمصانهن وسراويلهن وجواربهن الجديدة اليوم الثلاثاء، ‌قبل ‌يوم واحد من المباراة الافتتاحية للفريق في البطولة.