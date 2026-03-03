فابريغاس يستعين بـ"وصفة" بودو غليمت لإسقاط إنتر ميلان في كأس إيطاليا

يواجه نادي كومو اختبارا صعبا اليوم الثلاثاء عندما يستضيف إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، في مواجهة يسعى خلالها المدرب سيسك فابريغاس لاستلهام نموذج "بودو غليمت" النرويجي لتحقيق المفاجأة أمام متصدر الدوري الإيطالي.

ويدخل "النيراتزوري" اللقاء كمرشح قوي للعبور، خاصة في ظل تربعه على عرش "السيري آ" بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه، وتحقيقه لـ13 انتصارا في آخر 14 مباراة له في الدوري.

دراسة النموذج النرويجي

ورغم الفوارق الفنية، يطمح فابريغاس للاقتداء بمسيرة بودو غليمت، الذي نجح في إقصاء إنتر ميلان من ملحق دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه ذهابا وإيابا بمجموع (5-2).

وبحسب تقرير لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport)، فقد عكف فابريغاس على دراسة أسلوب الفريق النرويجي بدقة، بل ووصل الأمر إلى دعوة طاقمهم الفني لتناول الغداء الأسبوع الماضي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبادل الخبرات مع اختصاصيي التغذية ومعدي اللياقة البدنية في النادي النرويجي، للوقوف على التفاصيل الدقيقة التي تسهم في الحفاظ على الجاهزية البدنية العالية للاعبيهم.

التكنولوجيا في خدمة الميدان

يتبنى الطرفان بالفعل نظاما رقميا عبر تطبيق خاص يتيح للاعبين تسجيل نظامهم الغذائي خلال أوقات فراغهم، مما يسهل على الأطقم الفنية مراقبة الحالة البدنية بدقة.

وفي سياق متصل، كشفت التقارير أن فابريغاس طلب تثبيت شاشة عملاقة في مركز تدريبات كومو، بهدف عرض تحركات اللاعبين بشكل مباشر عبر طائرة "درون" (Drone) تحلق فوق أرضية الملعب، لتقديم ملاحظات تكتيكية فورية.

يُذكر أن هذه التقنية ليست غريبة على الساحة الأوروبية، إذ سبق واعتمدها لويس إنريكي في باريس سان جيرمان، وهو الفريق الذي ألحق هزيمة قاسية بإنتر ميلان بخماسية نظيفة في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتنطلق صافرة البداية في "ستاديو سينيغاليا" على الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت غرينتش.