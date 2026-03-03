ريال مدريد يفتح الباب أمام يورغن كلوب

يخطط الألماني يورغن كلوب لترك منصبه الحالي كرئيس لقسم كرة القدم العالمية في مجموعة ريد بول، في نهاية الموسم الجاري 2025-2026، وهو ما أعاد ربط اسمه مجددا بقيادة ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنه بعد 14 شهرا من توليه هذا المنصب لا يبدو كلوب سعيدا بوظيفته الجديدة، بعد توتر علاقته بمسؤولي المجموعة.

وقالت: "يبدو أن كلوب (58 عاما) لم يعد يحظى بالإجماع في مجموعة ريد بول، إذ تسود حالة من التوتر بينه وبين مسؤوليها في الفترة الأخيرة".

وما زاد من هذه التكهنات هو تأخر رئيس ريد بول أوليفر مينتسلاف في الرد على هذه الشائعات، بقوله: "هذا أمر عبثي ولا أساس له. نحن راضون عن عمل يورغن كلوب".

لكن الوضع الرياضي لأكبر ناديين في مجموعة ريد بول لا يبعث على الارتياح ويتحمل كلوب جزءا من المسؤولية، إذ كان الهدف من اختياره مساعدة الأندية على التطور والفوز بالألقاب، ومع اقتراب ثلثي الموسم فإن النتائج لا ترقى إلى مستوى التوقعات.

ويحتل لايبزيغ المركز الخامس في الدوري الألماني قبل عشر جولات من نهاية الموسم، كما أنه بعيد عن ضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ورغم عدم مشاركته في البطولات الأوروبية هذا الموسم إلا أنه يتأخر بفارق 19 نقطة عن بايرن ميونخ المتصدر.

أما ريد بول سالزبورغ فقد خرج من دور المجموعات في الدوري الأوروبي دون أن يترك بصمة.

وفي الوقت نفسه لم يشارك كلوب في الإقرارات الاستراتيجية الخاصة بنادي باريس إف سي، الذي تملك فيه ريد بول حصة أقلية، ففي الأسبوع الماضي لم يشارك في اختيار خليفة المدرب المقال ستيفان غيلي، وفي النهاية تم تعيين أنطوان كومباريه خلفا له.

ريال مدريد يفتح الباب أمام كلوب

من جهتها رجحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن تكون هذه الخطوة لو تمت، في صالح ريال مدريد الذي ارتبط بالتعاقد مع الألماني خلفا لتشابي ألونسو، قبل أن ينفي كلوب ذلك بنفسه.

ومع ذلك قد تسنح لريال مدريد فرصة أخرى لمحاولة التعاقد مع كلوب في الموسم المقبل، خاصة أن الدعم المطلق الذي حظي به المدرب الحالي ألفارو أربيلوا "لم يعد قائما"، وكل المؤشرات تدل على أن النادي الملكي سيتعاقد مع مدرب جديد للموسم القادم".