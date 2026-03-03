قطع الرباط الصليبي ينهي موسم نجم ريال مدريد ويحرمه من كأس العالم 2026

سيغيب البرازيلي رودريغو مهاجم ريال مدريد عن نهائيات كأس العالم الصيف المقبل جراء تعرضه لاصابة بالغة في ركبته اليمنى، وفق ما أفاد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء.

وبحسب الصحافة الإسبانية، قد يغيب اللاعب البالغ 25 عاما والذي أصيب في الخسارة أمام خيتافي 0-1 الإثنين، لمدة سبعة أشهر على الأقل مما يعني انتهاء موسمه مع الريال.

وجاء في البيان الطبي للنادي الذي نشر عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا رودريغو من قبل الطاقم الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وتمزق في الغضروف الخارجي للساق اليمنى".

وكان اللاعب الدولي البرازيلي عاد من إصابة عضلية استمرت لأكثر من شهر عندما دخل الملعب في الدقيقة 54 من مباراة أمس الاثنين أمام خيتافي.

وأثناء محاولته الانطلاق من ناحية الجناح الأيسر في الدقيقة 66، تعثرت ساق رودريغو أثناء محاولته الجري. وظهرت على اللاعب علامات الألم مباشرة، وسقط على أرضية الملعب لفترة وجيزة قبل أن يواصل المباراة حتى نهايتها.

الرباط الصليبي

إصابة الرباط الصليبي الأمامي تُعد من أخطر الإصابات في كرة القدم الحديثة، وغالبًا ما تتطلب تدخلًا جراحيًا لإعادة بناء الرباط عبر المنظار باستخدام أنسجة من جسم اللاعب نفسه.

الأطباء يشيرون إلى أن الحد الأدنى للعودة هو ستة أشهر، لكن التوصيات الطبية للاعبي النخبة تتراوح بين 9 و12 شهرًا لتفادي خطر الانتكاس.