راموس يوجه رسالة "مشفرة" عقب خسارة ريال مدريد أمام خيتافي

أثار سيرجيو راموس، القائد التاريخي لريال مدريد، جدلا واسعا برسائل "مشفرة" نشرها عقب هزيمة فريقه السابق أمام خيتافي (0-1) في الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية راموس، الذي كان حاضرا في مدرجات "سانتياغو برنابيو" للمرة الثانية تواليا، نشر صورة له بملامح جادة أمام شاشة تظهر تأخر "الميرينغي" في النتيجة في لقطة بدت وكأنها تعكس استياءه من الحالة التي وصل إليها الفريق في غيابه.

ولم يكتف الدولي الإسباني السابق بالصورة بل نشر مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" (Story) في إنستغرام (Instagram)، تناول فيه فلسفة القيادة بكلمات بدت للعديد من المتابعين وكأنها "رسائل مشفرة" موجهة لغرفة ملابس الفريق الحالية.

وجاء في المقطع الذي شاركه راموس: "دور القائد ليس إصدار الأوامر والتأكد من تنفيذها، بل هو التأثير، الإلهام، وبث الحماس والتحفيز. القيادة تكمن في القدرة على استخراج أفضل ما في الآخرين عبر شغف المساعدة".

واعتبر نقاد رياضيون أن توقيت نشر هذا الفيديو، تزامنا مع غياب الروح القتالية في مباراة خيتافي، يحمل عتابا ضمنيا أو تذكيرا بالقيم التي كانت تميز ريال مدريد في الأزمات.

ومع ابتعاد برشلونة بالصدارة بفارق 4 نقاط عن المرينيغي، يبدو أن حضور راموس في "البرنابيو" وتصريحاته الرقمية سيظلان مادة دسمة للنقاش حول افتقاد الفريق لشخصية القائد الملهم داخل المستطيل الأخضر.