رياضة|كأس العالم 2026|البرازيل

كارلو أنشيلوتي يعيد نجله للعمل معه في تدريب منتخب البرازيل

Soccer Football - LaLiga - Sevilla v Real Madrid - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - May 18, 2025 Real Madrid coach Carlo Ancelotti with assistant coach and his son Davide Ancelotti before the match REUTERS/Marcelo Del Pozo
دافيدي أنشيلوتي (يمين) عمل مساعدا لوالده في العديد من الفرق وآخرها ريال مدريد وحاليا في منتخب البرازيل (رويترز)
Published On 3/3/2026

حفظ

عاد دافيدي أنشيلوتي ليلتحق مجددا بوالده المدرب كارلو بانضمامه إلى الطاقم الفني لمنتخب البرازيل خلال تحضيرات الأخير لمونديال الصيف المقبل، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وسيعود ابن الـ36 عاما لمساعده والده في المباراتين الوديتين المقررتين في نهاية الشهر الحالي في الولايات المتحدة ضد فرنسا في بوسطن يوم السادس والعشرين، ثم كرواتيا في أورلاندو نهاية الشهر.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وترك دافيدي منصب مساعد المدرب في المنتخب البرازيلي الصيف الماضي كي يستلم الاشراف على بوتافوغو، حيث انتهت مهمته التدريبية الأولى في منتصف كانون الأول/ديسمبر بمركز سادس في الدوري البرازيلي وبطاقة تأهل إلى الدور التمهيدي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس.

وعمل دافيدي مع والده أيضا خلال إشراف الأخير على نابولي وبايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني.

ووقعت البرازيل، الساعية إلى لقبها العالمي الأول منذ 2002 والسادس في تاريخها، في نهائيات 2026 ضمن المجموعة الثالثة بجانب المغرب وهايتي وأسكتلندا.

المصدر: الفرنسية

إعلان