استلام مثالي وقذيفة لا تصد.. شاهد هدفا في الإكوادور يغازل جائزة بوشكاش 2026

خطفت الملاعب الإكوادورية الأضواء من كبرى الدوريات العالمية هذا الأسبوع، بعدما سجل اللاعب ديفيد غونزاليس هدفاً وُصف بأنه "هدف العام"، خلال قمة الدوري الإكوادوري (ليغا برو) التي جمعت بين ديبورتيفو كوينكا وبرشلونة جواياكيل.

سحر التكنيك ونفاذ البصيرة

الهدف الذي وصفته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بـ "اللوحة السينمائية"، جاء بلمحات فنية استثنائية؛ حيث استقبل غونزاليس الكرة بصدره في منطقة ثلث الملعب الأخير، وقبل أن تلمس الكرة الأرض، أطلق قذيفة صاروخية لم تترك لحارس المرمى أي فرصة للتصدي، وسط ذهول الجماهير في المدرجات.

محاكاة لأساطير اللعبة

أعاد هذا الهدف إلى الأذهان الأهداف التاريخية التي سجلها أساطير مثل بيليه وزلاتان إبراهيموفيتش، من حيث دقة الاستقبال والجرأة في اتخاذ قرار التسديد من مسافة بعيدة وفي وضعية صعبة.

وانتشر مقطع فيديو الهدف كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب آلاف المتابعين بترشيحه رسمياً لجائزة "بوشكاش" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأجمل هدف في العام.

لماذا هذا الهدف مميز؟