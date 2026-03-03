بعد شكوى رسمية من توتنهام.. "البريميرليغ" يحذف منشورا سخر فيه من الحارس فيكاريو

حذف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على منصة إكس منشورا بدا وكأنه يسخر فيه من الإيطالي غولييلمو فيكاريو حارس مرمى توتنهام.

شارك حساب الدوري الإنجليزي مقطعا لفيكاريو وهو ينفذ ركلة حرة مباشرة ذهبت خارج الملعب خلال هزيمة توتنهام 2-1 أمام فولهام الأحد، مصحوبا بتعليق: "كيف تم تصميم اللعبة".

وتضمن الفيديو تعليقات إضافية تقول "ركلة حرة مثيرة للاهتمام من فيكاريو" مع رمز تعبيري مضحك، قبل كلمة "أوه" ورمز مضحك آخر، ثم انتقل الفيديو إلى مدرب توتنهام إيغور تيودور على الخط الجانبي.

ووفقا لصحيفة "ذا أثليتيك" (The Athletic)، حذف الدوري الإنجليزي الممتاز المنشور بعد شكوى من النادي.

وتمت مشاهدة المنشور نحو نصف مليون مرة على إكس، حيث يبلغ عدد متابعي الحساب الرسمي للبريميرليغ نحو 45 مليون متابع.

وأدى المنشور إلى انتقادات لفيكاريو من مستخدمي إكس، بالإضافة إلى إحباط بعض مشجعي توتنهام من قرار الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحقق توتنهام المترنح أي فوز في 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم قياسي للنادي تم تسجيله في موسم 1993-1994. ولا يزال فريق إيغور تيودور على بعد أربع نقاط من منطقة الهبوط.