بشهادة إمام مسجد بمدريد.. المغربي إبراهيم دياز مسلم وحريص على صلاته

أثارت صورة جرى تداولها عبر منصة "إنستغرام" تفاعلا واسعا في الأوساط الرياضية، بعدما كشف عادل الهاشمي، إمام أحد المساجد في العاصمة الإسبانية مدريد، عن تفاصيل تتعلق بالجانب الديني للنجم الدولي المغربي إبراهيم دياز.

ونشر الإمام الهاشمي صورة تجمعه مع صانع ألعاب ريال مدريد وأكد في رد على تعليقات أحد المتابعين أن إبراهيم دياز مسلم، مشيرا إلى أن اللاعب قد أدى الصلاة معه داخل المسجد في أكثر من مناسبة.

هذا التصريح أعاد تسليط الضوء على البعد الشخصي في حياة دياز، بعيدا عن ضجيج الانتقالات وأضواء "سانتياغو برنابيو"، ليؤكد أن ارتباط اللاعب بجذوره المغربية يتجاوز حدود المستطيل الأخضر إلى الجانب الروحي والديني.

ولم يأت هذا الأمر ليعزز الرواية القائلة بأن اختيار دياز تمثيل المنتخب المغربي لم يكن قرارا رياضيا فحسب، بل هو انعكاس لارتباط وجداني عميق. فدياز، المولود في إسبانيا لأم إسبانية وأب مغربي ينحدر من بلدة "فرخانة" بإقليم الناظور، ظل لسنوات محل تجاذب بين الاتحادين الإسباني والمغربي.

وساهم دياز في قيادة منتخب المغرب إلى نهائي كأس أمم إفريقيا قبل أن يضيع ركلة جزاء ضد السنغال التي توجت باللقب القاري.