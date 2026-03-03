"فيروس غامض" يضرب فريق نيوكاسل قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

يعيش نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، حالة طوارئ قبل أسبوع واحد فقط من مباراة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني، بعد انتشار فيروس قوي في صفوف الفريق دون الإشارة إلى ماهيته، ما يهدد تحضيرات النادي الإنجليزي للمواجهة الأوروبية.

وأكد المدير الفني إيدي هاو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري، أن الجدول التدريبي الأسبوعي تأثر بشكل كبير بسبب انتشار المرض بين اللاعبين، مشيرا إلى غياب أسماء بارزة مثل نيك وولتيميد وجاكوب رامسي، الذي أصيب بالغثيان أثناء مباراة إيفرتون الأخيرة.

ونقل الموقع الرسمي لنادي نيوكاسل عن هاو، أن رامسي: "تدرب أمس بشكل جيد وتعافى بسرعة، يبدو أن هناك مرضا منتشرا في الفريق، ونيك وولتيميد مريض ولم نره منذ يومين، لكن سنمنحه كل الفرص للمشاركة غدا".

كما أشار إلى حالة اللاعب تينو ليفرامينتو المصاب منذ يناير/كانون الثاني: "هو قريب من العودة، ربما تكون مباراة اليونايتد مبكرة جدا له، لكن نتطلع للاعتماد عليه في أقرب وقت".

وخسر فريق نيوكاسل يونايتد آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي على ملعب سانت جيمس بارك، ويستعد لمواجهة مانشستر يونايتد الذي لم يتعرض لأي هزيمة منذ تعيين المدرب المؤقت مايكل كاريك.