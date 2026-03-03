بالفيديو.. جماهير برشلونة تشعل الأجواء قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

صنع أنصار نادي برشلونة الإسباني أجواء مميزة قبل مباراة الإياب ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، حيث احتفلوا بالألعاب النارية والهتافات الصاخبة فور وصول حافلة الفريق إلى ملعب الكامب نو.

وتأتي هذه الاحتفالات وسط ترقب جماهيري كبير بعد خسارة برشلونة في مباراة الذهاب بنتيجة 4-0، في محاولة لإلهام الفريق وتحفيزه على قلب النتيجة وتحقيق المستحيل في الإياب.

ويحتضن ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، قمة كروية مثيرة تجمع بين غريمي الكرة الإسبانية برشلونة وأتلتيكو مدريد، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

ويدخل الفريق الكتالوني اللقاء واضعا نُصب عينيه هدفا واحدا وهو "الانتفاضة التاريخية"؛ إذ يجد رفاق لامين جمال أنفسهم أمام مهمة شاقة لتعويض خسارة الذهاب القاسية التي مُنوا بها على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" (طيران الرياض) برباعية نظيفة.

في المقابل، يسعى "الروخي بلانكوس" بقيادة دييغو سيميوني لاستغلال أفضليته الكبيرة في الذهاب وتأكيد عبوره إلى المباراة النهائية، معولاً على صلابته الدفاعية المعهودة أمام ضغط برشلوني متوقع.