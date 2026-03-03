مدرب الكرات الثابتة لأرسنال يدفع له بالقطعة عن كل هدف من ركنية أو مخالفة

لم يعد سلاح "الكرات الثابتة" مجرد تفصيلة فنية في تدريبات فريق أرسنال، بل تحول إلى استثمار مالي ضخم يؤتي ثماره في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فمع كل كرة تستقر في الشباك من ركنية أو خطأ، لا يحتفل الجمهور وحده، بل يبتسم المدرب الفرنسي نيكولاس جوفر، الذي بات عقده "المكلف" حديث الساعة في أروقة "الغانرز".

ركنيات أرسنال ماكينة أهداف

واصل "المدفعجية" هيمنتهم المطلقة على الألعاب الهوائية، بعد الفوز الثمين على تشيلسي (2-1) يوم الأحد الماضي.

هدفا اللقاء اللذان سجلهما ويليام ساليبا ويوريان تيمبر جاءا من ركلتين ركنيتين، ليرفع أرسنال رصيده إلى 16 هدفاً من الركنيات هذا الموسم، وهو رقم قياسي مشترك في تاريخ البريميرليغ، ليعادل إنجازات تاريخية صمدت لسنوات.

بند "المكافأة" المثير للجدل

كشفت التقارير أن المفاوضات التي جرت في سبتمبر/أيلول 2024 لتجديد عقود الجهاز المعاون لميكيل أرتيتا، منحت جوفر (44 عاماً) نفوذاً هائلاً.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، يتضمن الاتفاق النهائي بنداً نادراً يقضي بحصول المدرب الفرنسي على مكافأة مالية مباشرة عن كل هدف يسجله الفريق من كرة ثابتة.

هذا البند حول كل ركلة ركنية إلى فرصة لزيادة رصيد الفريق في الدوري، وزيادة الرصيد البنكي لمهندس هذه الكرات.

أرقام "أوبتا" تؤكد عبقرية المدرب

تُظهر إحصائيات "أوبتا" أن أرسنال ليس مجرد فريق يسجل، بل هو فريق يعرف كيف يفتتح التسجيل؛ حيث تقدم بنتيجة 1-0 من ركلة ركنية في 9 مناسبات هذا الموسم، وهو رقم قياسي تاريخي عادل به إنجاز ساوثهامبتون منذ موسم 1994-1995.

وبإجمالي 21 هدفاً من الكرات الثابتة، يغرد أرسنال وحيداً خارج السرب كأقوى فريق في إنجلترا استغلالاً لهذه الكرات.

ثقة أرتيتا في "الأفضل بالعالم"

لم يكن استقدام جوفر من مانشستر سيتي عام 2021 مجرد صدفة، بل كان رؤية ثاقبة من أرتيتا الذي وصفه بأنه "الأفضل في مركزه كمدرب وكشخص".

هذه العلاقة التي بدأت في "السيتيزنز" وانتقلت إلى شمال لندن، باتت اليوم الركيزة الأساسية التي تمنح أرسنال فارق الخمس نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي في صراع اللقب المشتعل.

إعلان

وبينما يواصل أرسنال التحليق في الصدارة، يبقى السؤال: كم ستكلف أهداف الكرات الثابتة خزينة النادي بنهاية الموسم إذا استمر جوفر في تحويل كل ركنية إلى هدف؟