الذكاء الاصطناعي يتوقع رئيس برشلونة القادم

قدم الذكاء الاصطناعي قراءة تحليلية مثيرة للأرقام التي سجلها كل من خوان لابورتا، وفيكتور فونت، ومارك سيريا، في انتخابات رئاسة نادي برشلونة المقررة في 15 مارس/آذار المقبل.

وبانتظار مصادقة اللجنة على صحة التوقيعات المقدمة من لابورتا (8169 توقيعا)، وفونت (5144 توقيعا)، وسيريا (2844 توقيعا)، كشفت الأرقام عن حقيقتين واضحتين: الأولى هي أن خوان لابورتا لا يزال المرشح الأوفر حظا للفوز بهذه الانتخابات، والثانية هي أن المعارضة أثبتت امتلاكها أوراقا أقوى مما كان يتوقعه البعض.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكتالونية أنه إذا جمعت التوقيعات التي حصل عليها فونت وسيريا، مضافا إليها توقيعات شافي فيلاخوانا (1593) الذي لم يتجاوز النصاب، فإن إجمالي أصوات البدلاء يتجاوز ما حققه الرئيس الحالي.

لغة الأرقام

رغم أن عدد التوقيعات لا يترجم بالضرورة إلى أصوات انتخابية بنسبة ثابتة، إلا أن الذكاء الاصطناعي استند في توقعه إلى "نسبة التحويل" التي حدثت في انتخابات عام 2021، حيث جاءت كالتالي:

خوان لابورتا: حوّل كل توقيع إلى 2.94 صوت.

فيكتور فونت: حوّل كل توقيع إلى 3.54 صوت.

توني فريتشا: حوّل كل توقيع إلى 1.69 صوت.

السيناريوهات المتوقعة حسب الذكاء الاصطناعي

بناءً على هذه المعطيات، ومع استبعاد المتغيرات الخارجية مثل استراتيجيات الحملات أو الحالة الراهنة للنادي، خلص التحليل إلى نتيجتين:

: إذا لم يتحالف فونت وسيريا، فإن فوز لابورتا سيكون محسوما؛ حيث سيحصد قرابة 24000 صوت، يليه فونت بـ18200 صوت، ثم سيريا بـ4800 صوت. وهي نتائج تعيد استنساخ مشهد فوز "جان" في عام 2021. السيناريو الثاني (توحد المعارضة): إذا قررت المعارضة توحيد صفوفها، فإن الكفة ستميل نحو التعادل بشكل كبير. ووفقاً للذكاء الاصطناعي، فإن تحالف فونت وسيريا قد يجمع نحو 23200 صوت، وهو ما يقل بـ800 صوت فقط عن الحصيلة المتوقعة للابورتا، مما يجعل السباق مفتوحا على كافة الاحتمالات.