الاتحاد الآسيوي يؤجل 4 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة

أجّل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -الثلاثاء- أربع مباريات في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة ضمن منطقة الغرب، في ضوء تطور الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران لتشعل عدة جبهات في الشرق الأوسط.

وبعد تأجيله الأحد مباريات ذهاب الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، أعلن الاتحاد القاري تأجيل الإياب المقرر في 9 و10 مارس/آذار الحالي، بالإضافة إلى مباريات في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 ودوري التحدي الآسيوي.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن "أولويته تبقى ضمان سلامة وأمن جميع الأطراف المعنية، من لاعبين وفرق وحكام وشركاء وجماهير، ويُجدّد التزامه بتوفير بيئة آمنة للجميع، على أن يُعلَن عن المزيد من التحديثات في الوقت المناسب".

وستقام جميع المباريات التي تشارك فيها أندية من منطقة الشرق في مختلف مسابقات الأندية وفق المواعيد المحددة مسبقا.

وكان مقررا أن يلتقي تراكتور الإيراني مع شباب الأهلي الإماراتي في قطر، والأهلي السعودي حامل اللقب مع الدحيل القطري في جدة في 9 مارس/آذار، والاتحاد السعودي مع الوحدة الإماراتي، والهلال السعودي مع السد القطري في العاشر منه.

وفي ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، تأجلت مباراتا الحسين الأردني مع الأهلي القطري في عمّان المقررة في 10 مارس/آذار والنصر السعودي مع الوصل الإماراتي في الرياض في الحادي عشر منه.

وفي ربع نهائي كأس التحدي، تأجلت مباراتا موراس يونايتد القرغيزستاني مع الأنصار اللبناني في بيشكيك، والكويت الكويتي مع الشباب العماني في الكويت في 11 مارس/آذار.

واشتعلت الحرب في الشرق الأوسط في اليومين الأخيرين، فبعد ضربات أميركية-إسرائيلية متواصلة على طهران، ردت الأخيرة بصواريخ ومسيرات في اتجاه دول الخليج كافة، مستهدفة الوجود الأميركي وكذلك منشآت طاقة وعدة مدن إسرائيلية. كما كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على لبنان بعد إطلاق حزب الله صواريخ على الدولة العبرية.