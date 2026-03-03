الأهلي: المحكمة الرياضية تقضي بأحقية النادي في لقب الدوري المصري الموسم الماضي

أعلن نادي الأهلي المنافس ⁠في الدوري ⁠المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن المحكمة الرياضية الدولية (كاس) قضت بأحقيته في ⁠الفوز بلقب المسابقة المحلية الموسم الماضي 2024-2025.

وكان بيراميدز وصيف بطل الدوري الموسم الماضي قد ⁠لجأ للمحكمة الرياضية الدولية عقب فوز الأهلي بلقبه 45 للدوري في مايو/آيار الماضي بعد أن عدلت رابطة الأندية المحترفة عن قرارها ‌الأول بخصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي بنهاية الموسم بعد أزمة لقاء القمة أمام الزمالك.

وأضاف الأهلي في بيان على حسابه على منصة إكس "المحكمة الرياضية الدولية تقضي بأحقية النادي الأهلي الكاملة في بطولة الدوري العام الموسم ⁠الماضي ورفض طعن المنافس".

واندلع ⁠خلاف بين الأهلي والاتحاد المصري للعبة ورابطة الأندية إثر طلب حامل اللقب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة ⁠بين قطبي الكرة المصرية والتي كانت مقررة في مارس/آذار ⁠العام الماضي ولم يتم إجرائها ⁠بسبب عدم حضور الأهلي.

وفي أعقاب ذلك، عاقبت رابطة الأندية الأهلي باعتماد فوز الزمالك 3-صفر بخلاف خصم ثلاث نقاط ‌أخرى من رصيده بنهاية الموسم قبل أن تتراجع عن العقوبة الأخيرة في بيان أصدرته ‌في ‌نهاية مارس الماضي بعدما تقدم بشكوى أمام اللجنة الأولمبية المصرية.

وطالب نادي بيراميدز بخصم ثلاث نقاط إضافية من الأهلي، وبالتالي يكون قد توج بلقب الدوري، علما بأن الأهلي أنهى السباق في الصدارة برصيد 58 نقطة خلفه بيراميدز 56 نقطة في المركز الثاني.