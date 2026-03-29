رياضة|كأس العالم 2026|المملكة المتحدة

8 لاعبين يغادرون معسكر منتخب إنجلترا قبل مواجهة اليابان

جانب من تدريب منتخب إنجلترا في معسكره التدريبي قبل مواجهة اليابان (الفرنسية)
Published On 29/3/2026

حفظ

لن يكون ⁠أمام ⁠توماس توخيل مدرب إنجلترا خيار سوى إجراء العديد من التغييرات في تشكيلة ⁠الفريق للمباراة الودية المقررة يوم الثلاثاء المقبل أمام اليابان على ملعب ويمبلي، ⁠بعد أن غادر ثمانية لاعبين معسكر المنتخب اليوم السبت بسبب مشكلات صحية وإصابات متنوعة.

وبعد التعادل 1-1 مع أوروغواي في مباراة ‌ودية أمس الجمعة، أعلن الاتحاد الإنجليزي عن مغادرة هؤلاء اللاعبين المعسكر اليوم بعد تعرض عدد منهم لإصابات، لتتغير تشكيلة توخيل التي تضم 35 لاعبا.

إنجلترا تعادلت مع أوروغواي (غيتيز)

ومن بين المغادرين الحارس آرون رامسديل وفيكايو ⁠توموري ودومينيك كالفرت-لوين، وكان المدافع ⁠جون ستونز عاد إلى مانشستر سيتي بعد تعرضه لإصابة قبل مباراة أمس، في حين أصيب آدم وارتون (كريستال ⁠بالاس) ونوني مادويكي (أرسنال) خلال المباراة الودية.

list of 2 itemsend of list

وعاد ديكلان رايس ⁠وبوكايو ساكا، زميلا مادويكي ⁠في أرسنال، إلى النادي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر زيادة حجم التشكيلات في كأس العالم المقبلة بالولايات المتحدة والمكسيك ‌وكندا لتضم كل تشكيلة 26 لاعبا.

وستتنافس إنجلترا في المجموعة 12 مع كرواتيا وغانا ‌وبنما، وتستهل ‌مشوارها أمام كرواتيا في أرلينجتون بولاية تكساس يوم 17 يونيو/حزيران.

المصدر: رويترز

إعلان