8 لاعبين يغادرون معسكر منتخب إنجلترا قبل مواجهة اليابان
لن يكون أمام توماس توخيل مدرب إنجلترا خيار سوى إجراء العديد من التغييرات في تشكيلة الفريق للمباراة الودية المقررة يوم الثلاثاء المقبل أمام اليابان على ملعب ويمبلي، بعد أن غادر ثمانية لاعبين معسكر المنتخب اليوم السبت بسبب مشكلات صحية وإصابات متنوعة.
وبعد التعادل 1-1 مع أوروغواي في مباراة ودية أمس الجمعة، أعلن الاتحاد الإنجليزي عن مغادرة هؤلاء اللاعبين المعسكر اليوم بعد تعرض عدد منهم لإصابات، لتتغير تشكيلة توخيل التي تضم 35 لاعبا.
ومن بين المغادرين الحارس آرون رامسديل وفيكايو توموري ودومينيك كالفرت-لوين، وكان المدافع جون ستونز عاد إلى مانشستر سيتي بعد تعرضه لإصابة قبل مباراة أمس، في حين أصيب آدم وارتون (كريستال بالاس) ونوني مادويكي (أرسنال) خلال المباراة الودية.
وعاد ديكلان رايس وبوكايو ساكا، زميلا مادويكي في أرسنال، إلى النادي.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر زيادة حجم التشكيلات في كأس العالم المقبلة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا لتضم كل تشكيلة 26 لاعبا.
وستتنافس إنجلترا في المجموعة 12 مع كرواتيا وغانا وبنما، وتستهل مشوارها أمام كرواتيا في أرلينجتون بولاية تكساس يوم 17 يونيو/حزيران.