7 مباريات و5 هزائم تعجل برحيل تودور عن تدريب توتنهام

أعلن توتنهام الإنجليزي لكرة القدم انفصاله عن مدربه الكرواتي إيغور تودور بالتراضي الأحد، وذلك بعد 7 مباريات فقط قضاها في منصبه.

وقال توتنهام في بيان من دون الإعلان عن خليفة تودور: "يمكننا التأكيد أنه تم الاتفاق بالتراضي على أن المدرب الرئيس إيغور تودور سيغادر النادي بأثر فوري".

وأضاف "كما نعرب عن تعاطفنا مع إيغور في المصاب الذي ألمّ به مؤخرا، ونرسل دعمنا له ولعائلته في هذا الوقت العصيب"، في إشارة إلى وفاة والد تودور مباشرة بعد نهاية مباراة توتنهام التي خسرها الأسبوع الماضي أمام نوتنغهام فوريست 0-3.

وتابع "سيتم الإعلان عن مستجدات بشأن المدرب الجديد في الوقت المناسب".

وخسر الفريق اللندني تحت قيادة المدرب البالغ 47 عاما خمسا من المباريات السبع التي قاده فيها، ليجد نفسه في المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي على بُعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط، إضافة إلى إقصائه من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.

ولن يخوض توتنهام أي مباراة خلال الأسبوعين المقبلين، قبل أن يواجه سندرلاند خارج الديار.

وكان المدرب السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي عُيّن في فبراير /شباط عقب إقالة الدنماركي توماس فرانك.

لكنه لم يتمكن من إيقاف تدهور نتائج توتنهام نحو شبح الهبوط لأول مرة منذ عام 1977.

وعانى بطل مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في الموسم الماضي، من كثرة الإصابات هذا الموسم، ولم يحقق أي فوز في الدوري منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول، كما خرج من جميع مسابقات الكؤوس.

وأنهى التتويج بلقب (يوروبا ليغ) تحت قيادة المدرب أنج بوستيكوغلو، صياما عن الألقاب دام 17 عاما، لكن المدرب الأسترالي أُقيل بعد احتلال الفريق المركز السابع عشر في الدوري.

ووصل فرانك إلى توتنهام بسجل مميز، وبدأ الفريق الموسم بشكل جيد بخسارة واحدة فقط في أول سبع مباريات في الدوري. لكنه تراجع لاحقا، ليقرر مسؤولو النادي إقالة فرانك بعد تحقيق انتصارين فقط في 17 مباراة في الدوري.

ومع اقتراب هبوط فريقي بيرنلي وولفرهامبتون، يخوض توتنهام صراع البقاء إلى جانب وست هام المتواجد حاليا في منطقة الهبوط، إضافة إلى ليدز يونايتد ونوتنغهام في المركزين الخامس عشر والسادس عشر تواليا.

وسيُعد هبوط توتنهام إلى المستوى الثاني (تشامبيونشيب)، إن حصل، حدثا مزلزلا في كرة القدم الإن ج ليزية، على اعتبار أنه أحد "الستة الكبار" في الدوري، وقد احتل المركز التاسع في أحدث دراسة لـ"ديلويت" (Deloitte) لأغنى أندية كرة القدم في العالم.

وقبل بضع سنوات فقط، كان الفريق يشارك بانتظام في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة مدربه السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، وبلغ النهائي عام 2019، لكن تراجعه منذ ذلك الحين كان حادا.

ويتبقى لتوتنهام سبع مباريات بعد فترة التوقف الدولي لمحاولة إنقاذ موسمه.