وفاة مشجع قبل مباراة المكسيك والبرتغال الودية بملعب افتتاح كأس العالم 2026

توفي رجل مساء أمس السبت بملعب بانورتي، المعروف أيضا ⁠باسم ملعب أزتيكا والذي جرى تجديده مؤخرا، في مدينة ⁠مكسيكو سيتي، بعد سقوطه من منطقة مقاعد خاصة قبل وقت قصير من انطلاق مباراة المكسيك والبرتغال الودية ‌التي تأتي بمناسبة إعادة افتتاح الملعب.

وتأتي إقامة المباراة في الاستاد في إطار اختباره بعد أعمال بناء جرت بشكل مكثف من أجل الوفاء بالموعد ⁠النهائي لجاهزيته، والذي كان مقررا ⁠له أمس السبت.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب حفل افتتاح كأس العالم 2026 ⁠في 11 يونيو/حزيران، ليصبح أول ملعب ⁠يستضيف مباريات في ⁠ثلاث نسخ مختلفة من كأس عالم.

وقالت السلطات المكسيكية إن الرجل كان مخمورا، وأضافت أنه ‌حاول القفز بشكل متهور من المقاعد في المستوى الثاني إلى المستوى الأول ‌بالتسلق ‌على السطح الخارجي للمبنى قبل أن يسقط أرضا.