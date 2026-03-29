شاهد.. تصرف أخلاقي لناشئ برشلونة مع نجل كاسياس

خطف حارس مرمى برشلونة للناشئين الأضواء بعد تصرف وصف بالراقي مع نظيره من ريال مدريد بعد نهاية مباراة الفريقين في بطولة "لا ليغا إف سي المستقبل" (LaLiga FC Futures) التي تنظمها رابطة الدوري الإسباني بهدف اكتشاف المواهب.

وحرص تيو رودريغيز حارس برشلونة على مواساة مارتين كاسياس حارس ريال مدريد، ونجل أسطورة "الملكي" إيكر كاسياس، بعد إقصاء ريال مدريد من البطولة المخصصة للاعبين تحت سن 12 عاما.

وبعد صافرة النهاية بقليل، التقطت كاميرات البث لحظة اقتراب تيو من مارتين، ليواسيه ويخفف عنه شعور الخيبة بعد الهزيمة.

ولم يتردد الحارس الكتالوني في دعم منافسه وتوجيه كلمات تشجيعية له في لحظة الإحباط القصوى على حد وصف صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية.

ولم يتوقف المشهد عند هذا الحد فقد انضم إليه عدة لاعبين من برشلونة مقتربين من لاعبي ريال مدريد لإظهار الاحترام والروح الرياضية، رغم أن المباراة اتسمت "بالتوتر المعتاد بين الفريقين".

وأكدت الصحيفة أن هذه اللقطات التي حدثت في "الميني كلاسيكو" اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة إعلامية محلية وعالمية واسعة.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت ضمن الدور ربع النهائي، ليضرب موعدا مع ريال بيتيس في نصف النهائي.