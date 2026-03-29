المغرب

6 مواهب في 13 يوما.. المغرب يكسب معركة مزدوجي الجنسية

ريان بونيدا (يمين) أحدث المواهب التي قررت تمثيل منتخب المغرب (رويترز)
Published On 29/3/2026

نجح مسؤولو الاتحاد المغربي لكرة القدم في استقطاب عدد من المواهب الكروية من مزدوجي الجنسية، لتمثيل منتخب "أسود الأطلس" في الفترة القادمة.

وأكدت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن 6 من اللاعبين غيروا جنسيتهم الدولية من بلجيكا وهولندا واختاروا ارتداء قميص المنتخب المغربي، خلال الـ13 يوما الأخيرة.

اللاعبون الستة الذين قرروا ارتداء قميص المغرب مؤخرا:

  • ريان بونيدا (20 عاما) لاعب أياكس أمستردام الهولندي.
  • سيف الدين لازاز (20 عاما) لاعب جينك البلجيكي.
  • بنجامين خادري (19 عاما) لاعب آيندهوفن الهولندي.
  • أيوب وراقي (18 عاما) لاعب فينورد الهولندي.
  • وليد أقوغيل (21 عاما) لاعب أوتريخت الهولندي.
  • سامي بوهودان (18 عاما) لاعب آيندهوفن الهولندي.

وأوضحت "ماركا" أن أول اسمين فضلا المغرب على بلجيكا، أما الأسماء الأربعة الأخرى فسارت على نفس النهج على حساب هولندا.

استثمار للمستقبل

وتُعد هذه الخطوة "استثمارا مستقبليا" استعدادا لمرحلة ما بعد النسخة القادمة من كأس العالم (عام 2026)، التي يشارك فيها المنتخب المغربي وأوقعته القرعة في المجموعة الثالثة.

ومن بين هذه الأسماء الستة، استدعى محمد وهبي المدرب الجديد لمنتخب المغرب لاعبا وحيدا هو بونيدا للمباراتين الوديتين ضد الإكوادور (1.1) وباراغواي التي تقام الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع ألا يكون بونيدا هو الأخير خلال الفترة القادمة، إذ يتابع مسؤولو الاتحاد المغربي أيوب بوعدي لاعب ليل، الذي لم يحسم قراره بعد بخصوص التمثيل الدولي،

في وقت يفضّل تياغو بيتارش جوهرة ريال مدريد تمثيل منتخب إسبانيا.

نجاحات مغربية

وتعيش كرة القدم المغربية بالعموم والمنتخب الأول على وجه الخصوص، منذ سنوات فترة مليئة بالنجاحات والإنجازات، أبرزها تحقيق المركز الرابع في النسخة الماضية من كأس العالم عام 2022 الذي استضافته دولة قطر، وهو إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق.

كما قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم تتويجه بطلا للنسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا على حساب السنغال التي قدّم مسؤولوها استئنافا لدى محكمة التحكيم الدولية للطعن في القرار الإداري.

Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022
ق منتخب المغرب احتل المركز الرابع في كأس العالم 2022 بدولة قطر (رويترز)

كذلك توج المغاربة أبطالا للعالم في مونديال الشباب تحت 20 عاما.

عمل تراكمي

وجاءت هذه الإنجازات نتيجة سنوات طويلة من العمل على صعيد التكوين والاستقطاب، وهو ما أكده وهبي صاحب إنجاز التتويج المونديالي الذي تولى لاحقا تدريب المنتخب الأول خلفا لمواطنه وليد الركراكي.

وقال وهبي: "لا نريد الانتظار حتى كأس العالم عام 2030 لنصبح أبطال العالم، المغرب سيحاول تحقيق ذلك في عام 2026. نحن نشهد الآن ثمار كل هذا الجهد. الأكاديميات وبُنيتها التحتية، والمراكز الاتحادية، كلها جزء من رؤية وضعت منذ وقت طويل".

وكان الركيزة الأخرى لنجاح المغرب هي عملية الاستكشاف والانتقاء الدقيقة التي انطلقت منذ عام 2010، وفق "ماركا".

Morocco's head coach Walid Regragui gestures during the Africa Cup of Nations (CAN) quarter-final football match between Cameroon and Morocco at the Prince Moulay Abdallah stadium in Rabat on January 9, 2026.
وليد الركراكي مدرب المغرب السابق(الفرنسية)

وقال الركراكي في وقت سابق: "أود القول إن بعض العمليات لم تنتهِ بعد، وإذا لم يكن بعض اللاعبين ضمن هذه القائمة فهذا لأننا نقوم بإجراءات تغيير الجنسية الرياضية لبعضهم، وهذه العملية قد تستغرق بعض الوقت".

وشملت عملية البحث عن المواهب دولا مثل إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، هولندا وبلجيكا.

وأوقعت قرعة كأس العالم عام 2026 المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل، وإسكتلندا وهايتي.

مواعيد مباريات المنتخب المغربي في دور المجموعات بكأس العالم:

  • البرازيل – المغرب 14 يونيو/حزيران عام 2026.
  • إسكتلندا – المغرب 20 يونيو/حزيران عام 2026.
  • المغرب – هايتي 25 يونيو/حزيران عام 2026.
المصدر: الجزيرة + ماركا

