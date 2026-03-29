موعد مباراة العراق ضد بوليفيا المؤهلة لمونديال 2026 والقنوات الناقلة

يخوض منتخب العراق مواجهة حاسمة أمام منتخب بوليفيا، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، في مباراة تُقام على ملعب مونتيري بالمكسيك.

موعد مباراة العراق ضد بوليفيا في الملحق العالمي والقنوات الناقلة

تقام مباراة العراق ضد بوليفيا الفاصلة للتأهل إلى كأس العالم، فجر الأربعاء 01 أبريل/نيسان 2026، بملعب مونتيري بالمكسيك.

وتنطلق مباراة العراق وبوليفيا الساعة 06:00 صباحا بتوقيت السعودية وقطر والعراق، (05:00) بتوقيت مصر، (04:00) بتوقيت تونس والجزائر، (23:00) بتوقيت بوليفيا، (21:00) بتوقيت المكسيك.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد بوليفيا

beIN SPORTS 1

كما يمكن متابعة اللقاء عبر منصة FIFA+.

حلم عراقي يتجدد بعد 40 عاما

يسعى المنتخب العراقي إلى العودة إلى كأس العالم بعد مشاركته الوحيدة في نسخة كأس العالم 1986.

وكان "أسود الرافدين" قد بلغوا هذا الدور بعد فوز مثير على منتخب الإمارات بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الملحق الآسيوي.

بوليفيا تبحث عن كسر الغياب

في المقابل، تطمح بوليفيا إلى العودة للمونديال لأول مرة منذ كأس العالم 1994.

وتمكن الفريق من بلوغ النهائي بعد فوز صعب على منتخب سورينام بنتيجة 2-1، في مباراة قلب فيها تأخره إلى انتصار بفضل تألق لاعبيه الشباب.

تصريحات قبل المواجهة

أكد مدرب العراق غراهام أرنولد أن فريقه سيدخل المباراة بعقلية هجومية، قائلا إن الهدف هو الفوز "مهما استغرق الأمر".

من جانبه، شدد اللاعب ميغيل تيرسيروس على أن منتخب بلاده قادر على مجاراة العراق وتحقيق مفاجأة.

أرقام وإحصائيات

المواجهة الوحيدة السابقة بين الفريقين انتهت بالتعادل (0-0) عام 2018.

العراق لم يفز سابقا على منتخبات أمريكا الجنوبية.

بوليفيا سجلت 8 أهداف عبر تيرسيروس في آخر 12 مباراة تصفيات.

وسيتأهل الفائز من مباراة العراق وبوليفيا إلى المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال.