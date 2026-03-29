مبابي يحذر من الثقة المفرطة قبل كأس العالم 2026

بتصريحات عقلانية، وضع قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، النقاط على الحروف قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق العرس العالمي.

وانتهت المباراة الودية التاريخية التي جمعت بين فرنسا والبرازيل في "فوكسبورو" يوم الخميس الماضي بفوز المنتخب الفرنسي بنتيجة 2-1.

وشهدت المباراة تألقا لافتا لكتيبة "الديوك"، حيث استغل المدرب ديديه ديشان اللقاء لاختبار عمق التشكيلة وتجربة بعض الخيارات الفنية قبل المونديال.

وفي مقابلة مع قناة "تيليفوت" (Telefoot)، واجه مبابي السؤال الأكثر جدلا في الشارع الرياضي الفرنسي: هل جيل 2026 أقوى من وصيف مونديال قطر 2022؟ وجاء رد القائد متزنا: "نمتلك موهبة أكبر وإمكانيات أوسع، لكن هل نحن أقوى؟ لا أعلم. النتائج هي البرهان الوحيد. بالنظر إلى الأسماء والقدرات، نعم، هناك فرصة لتحقيق إنجازات عظيمة، لكن الموهبة وحدها لا تضمن الكؤوس".

ولم ينس مبابي تذكير زملائه بخيبات الأمل في بطولتي أمم أوروبا (2021 و2024)، محذرا من "فخ" الثقة المفرطة. وأكد مبابي أن الفرق المدججة بالنجوم قد تسقط إذا لم تلامس أرض الواقع.

وقال: "لقد عرفت فرقا فرنسية كانت تتمتع بمواهب استثنائية لكنها لم تفز"، خاصة بعد خيبة الأمل في بطولتي أمم أوروبا 2021 و2024. "في كأس العالم، سرعان ما تعود إلى أرض الواقع".

ووجه القائد رسالة مباشرة بشأن المباراة الافتتاحية للمونديال قائلا: "إذا دخلنا مواجهة السنغال ونحن نظن أننا أبطال العالم سلفا، فسوف يهاجمنا السنغاليون بشراسة ويعيدوننا إلى الواقع بمرارة".