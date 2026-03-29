بعمر 80 عاما.. نقل لوتشيسكو مدرب رومانيا للمستشفى

أعلن الاتحاد الروماني لكرة القدم اليوم الأحد أن مدرب المنتخب الوطني الأول ميرتشا لوتشيسكو نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية خلال اجتماع قبل حصة تدريبية، مما أدى إلى غيابه عن رحلة الفريق إلى سلوفاكيا لخوض مباراة ودية.

وقال الاتحاد الروماني في بيان إن المدرب لوتشيسكو (80 عاما) تلقى الإسعافات الأولية من الجهاز الطبي للمنتخب الوطني قبل أن تساعد فرق الطوارئ في استقرار حالته.

وأضاف الاتحاد "في الوقت الحالي، حالة المدرب مستقرة. مع ذلك، وفقا للبروتوكولات الطبية السارية ولتجنب أي مخاطر، تم نقل المدرب ميرتشا لوتشيسكو إلى المستشفى لإجراء فحوصات شاملة ووضعه تحت الملاحظة الطبية".

وستلعب رومانيا، التي خرجت من تصفيات كأس العالم على يد تركيا يوم الخميس الماضي، مباراة ودية ضد سلوفاكيا يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المدرب لوتشيسكو -الذي درب سابقا منتخب تركيا- يحلم بقيادة رومانيا إلى كأس العالم 2026 لكنه خسر في إسطنبول بهدف دون رد في الدور قبل النهائي من الملحق المؤهل للنهائيات الخميس الماضي.

مسيرة حافلة

ويملك المدرب الروماني المخضرم مسيرة حافلة تمتد إلى أكثر من 47 عاما في مجال التدريب، وقبل ذلك رحلة طويلة كلاعب، إذ أمضى معظم مشواره مع فريق دينامو بوخارست.

وعلى صعيد التدريب أشرف المدرب لوتشيسكو على أندية أوروبية عديدى أبرزها إنتر ميلان الإيطالي، وغلطة سراي وبشكتاش التركيين، وشاختار دونيتسك ودينامو كييف الأوكرانيين، وزينيت الروسي، بالإضافة إلى دينامو ورابيد بوخارست الرومانيين، إلى جانب المنتخبين الروماني والتركي.