11 نجما من أرسنال خارج الخدمة وأرتيتا في ورطة حقيقية

يواجه مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا كابوساً طبياً غير مسبوق بعد انسحاب 11 لاعباً من القوائم الأساسية والاحتياطية في توقيت واحد.

الإصابات التي لحقت بنجوم "المدفعجية" ليست مجرد صدفة، بل نتيجة متوقعة لاستنزاف بدني وصل إلى مرحلة "الانفجار" في الأمتار الأخيرة من لقب البريميرليغ.

وشهدت الساعات الأخيرة انضمام بييرو هينكابي (الإكوادور) ومارتن زوبيميندي (إسبانيا) إلى قائمة العائدين إلى لندن، ليلحقا بالثلاثي الإنجليزي بوكايو ساكا وديكلان رايس ونوني مادويكي.

9 من هؤلاء النجوم المنسحبين هم الأكثر مشاركة مع أرسنال هذا الموسم (تخطى 5 منهم حاجز 3000 دقيقة)، مما يعزز فرضية "الإجهاد" التي استغلها الطاقم الطبي للنادي اللندني لإعادتهم إلى "لندن كولني".

انهيار خط الدفاع

يواجه الخط الخلفي، الذي كان صمام الأمان لـ"الغانرز"، خطر التفكك الكامل:

غابرييل ماغالهايس: انسحب من معسكر البرازيل، وهو الذي خاض أكثر من 3000 دقيقة هذا الموسم.

ويليام ساليبا: الركيزة الفرنسية التي لا غنى عنها، عاد إلى لندن لتلقي العلاج بعد شعوره بآلام استنزفت طاقته.

بييرو هينكابي: الصدمة الأحدث؛ غادر معسكر الإكوادور فوراً بعد فحوصات طبية أثبتت عدم قدرته على المواصلة.

جوريان تيمبر: لا يزال يسابق الزمن للتعافي من إصابة منعته من خوض نهائي الكأس، ويأمل أرتيتا في استعادته لموقعة السبت.

خط الوسط: "ماكينات" توقفت عن العمل

محرك الفريق تعرض لعطل مفاجئ طال أهم القطع: 5.

رايس: عاد من معسكر إنجلترا بعد يوم واحد فقط، لإجراء فحوصات دقيقة في "لندن كولني".

مارتن زوبيميندي: انسحب من تشكيلة المنتخب الإسباني بسبب آلام مقلقة في الركبة اليمنى.

مارتن أوديغارد: القائد الغائب منذ 121 يوماً؛ قرر البقاء في لندن لمواصلة تأهيله الشاق من إصابة الرباط التي هددت موسمه.

لياندرو تروسارد: انضم لقائمة المنسحبين من معسكر بلجيكا لضمان عدم تفاقم إصابته العضلية.

خط الهجوم: أجنحة مكسورة

القوة الضاربة التي سجلت أهداف الانتصارات الأخيرة باتت في غرفة الفحص: 9.

ساكا: نجم الفريق الأول عاد من معسكر "الأسود الثلاثة" مبكراً، مما أثار رعب الجماهير حول جاهزيته البدنية.

مادويكي: الإصابة الأكثر رعباً؛ شوهد يغادر ويمبلي بـ"دعامة ركبة" بعد لقاء أوروغواي، وسط أنباء عن إصابة في ركبته "السليمة" سابقاً.

إيبيري إيزي: الضربة القاضية بخسارته لمدة 4 أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق، مما يضع عبئاً هائلاً على أوديغارد (في حال عودته) لسد الفراغ.

أرتيتا يحاول "حماية" فريقه من الانهيار البدني الكامل عبر سحبهم من المنتخبات، لكن الحقيقة الميدانية تؤكد أن "اللعنة" قد وقعت بالفعل، وأن الأسابيع القادمة ستكون اختباراً لعمق التشكيلة ومدى قدرة "البدلاء" على الحفاظ على فارق النقاط التسع.

بشائر خير وسط القلق

رغم القائمة الطويلة، هناك أنباء سارة لمشجعي "الغانرز":