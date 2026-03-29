لابورتا يكسر صمته: رحيل ميسي كان "القرار الصائب"

زعم رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم خوان لابورتا أن قراره بالتخلي عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل خمسة أعوام أثبت صحته من خلال نتائج ولايته الثانية.

وخاض لابورتا، الذي انتُخب مؤخرا لولاية رابعة في رئاسة برشلونة، حملته الانتخابية عام 2021 على أساس ضمان استمرار ميسي، لكنه أبلغ أسطورة منتخب الأرجنتين في أغسطس/آب من ذلك العام أنه لا يملك عقدا معه.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 برشلونة يتلقى تعويضا محدودا من الفيفا عقب إصابة رافينيا

برشلونة يتلقى تعويضا محدودا من الفيفا عقب إصابة رافينيا list 2 of 2 لماذا سيغادر برشلونة الكامب نو مجددا؟ end of list

وبرر لابورتا قراره بعدة طرق، ومؤخرا، ادعى المدرب السابق لبرشلونة وزميل ميسي في الفريق تشافي هيرنانديز أنه تعمد تخريب عودته بعد عامين.

وفي مقابلة مع صحيفة إل باييس (El País)، أوضح لابورتا أنه شعر بأنه بُرّئ، قائلا: "كان يتعين علي اتخاذ قرار، وأعتقد أنني اتخذت القرار الصائب، فالنتائج تتحدث عن نفسها".

وأضاف رئيس برشلونة: "تمكنا من تحسين الوضع المالي للنادي، وبنينا فريقا منافسا، وحان وقت تغيير الأجيال. كان ليو يقترب من نهاية مسيرته، وكنا بحاجة لبناء فريق جديد. هل كنت أرغب في بناء فريق جديد بمساعدة ليو؟ نعم. لقد حاولنا، لكن ذلك لم يكن ممكنا".

ميسي كان يريد العودة

وأعرب ميسي عن رغبته في العودة إلى قلعة (كامب نو) مجددا في وقت ما، لكن يبدو من غير المرجح أن يفعل ذلك طالما أن لابورتا على رأس إدارة النادي الكتالوني.

وأكد لابورتا في نهاية حديثه "ستكون العلاقة المستقبلية بين الطرفين رهنا بما يريده ليو وما يريده برشلونة، في وقت ما، ستتلاقى مصالحهم مجددا ميسي رمز لجيله: كوبالا، كرويف، وميسي. يستحق تمثالا ومباراة تكريمية. برشلونة هو بيته".