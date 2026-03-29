لابورتا يكسر صمته: رحيل ميسي كان "القرار الصائب"

Barcelona's player Lionel Messi of Argentina signs an agreement to undertake the role of UNICEF Goodwill Ambassador for two years next to Barcelona F.C's President Joan Laporta (L) and UNICEF Private Fundraising and Partnerships Director Philip O'Brien at Nou Camp stadium in Barcelona March 11, 2010. He is the first Barcelona player to awarded the title and will work to promote children's rights. REUTERS/Gustau Nacarino (SPAIN - Tags: SPORT SOCCER SOCIETY)
لابورتا: تمكنا من تحسين الوضع المالي للنادي وبنينا فريقا منافسا بعد رحيل ميسي (رويترز)
Published On 29/3/2026

زعم رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم خوان لابورتا أن قراره بالتخلي عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل خمسة أعوام أثبت صحته من خلال نتائج ولايته الثانية.

وخاض لابورتا، الذي انتُخب مؤخرا لولاية رابعة في رئاسة برشلونة، حملته الانتخابية عام 2021 على أساس ضمان استمرار ميسي، لكنه أبلغ أسطورة منتخب الأرجنتين في أغسطس/آب من ذلك العام أنه لا يملك عقدا معه.

وبرر لابورتا قراره بعدة طرق، ومؤخرا، ادعى المدرب السابق لبرشلونة وزميل ميسي في الفريق تشافي هيرنانديز أنه تعمد تخريب عودته بعد عامين.

وفي مقابلة مع صحيفة إل باييس (El País)، أوضح لابورتا أنه شعر بأنه بُرّئ، قائلا: "كان يتعين علي اتخاذ قرار، وأعتقد أنني اتخذت القرار الصائب، فالنتائج تتحدث عن نفسها".

وأضاف رئيس برشلونة: "تمكنا من تحسين الوضع المالي للنادي، وبنينا فريقا منافسا، وحان وقت تغيير الأجيال. كان ليو يقترب من نهاية مسيرته، وكنا بحاجة لبناء فريق جديد. هل كنت أرغب في بناء فريق جديد بمساعدة ليو؟ نعم. لقد حاولنا، لكن ذلك لم يكن ممكنا".

Barcelona's former president Joan Laporta (L) and Lionel Messi hold the Spanish first division trophy of the 2009-2010 season before a friendly match at Camp Nou stadium in Barcelona, August 25, 2010. REUTERS/Albert Gea (SPAIN - Tags: SPORT SOCCER)
لابورتا وعد ميسي بتجديد عقده في 2021 (رويترز)

ميسي كان يريد العودة

وأعرب ميسي عن رغبته في العودة إلى قلعة (كامب نو) مجددا في وقت ما، لكن يبدو من غير المرجح أن يفعل ذلك طالما أن لابورتا على رأس إدارة النادي الكتالوني.

وأكد لابورتا في نهاية حديثه "ستكون العلاقة المستقبلية بين الطرفين رهنا بما يريده ليو وما يريده برشلونة، في وقت ما، ستتلاقى مصالحهم مجددا ميسي رمز لجيله: كوبالا، كرويف، وميسي. يستحق تمثالا ومباراة تكريمية. برشلونة هو بيته".

المصدر: الألمانية

