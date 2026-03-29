"كاف" يطلق ثورة إصلاحات شاملة تزامنا مع استقالة أمينه العام

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الأحد عن البدء في تنفيذ تغييرات وتحسينات شاملة على نظامه الأساسي ولوائحه، بهدف تعزيز الثقة في الحكام ومسؤولي تقنية الفيديو (فار) والهيئات القضائية التابعة له.

وتأتي هذه الخطوات لضمان عدم تكرار الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، والتي تخضع

حاليا لنظر المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس".

وأكد كاف في بيان عبر موقع الرسمي أنه عازم على استعادة الاحترام والإعجاب الذي ناله الحكام ومسؤولو تقنية فار خلال نسخة كوت ديفوار

2023، مشددا على استمرار نهج تعيين أفضل القضاة والمحامين الأفارقة وأكثرهم احتراما في لجنتي الانضباط والاستئناف.

ويتم اختيار هؤلاء القانونيين من قبل المكتب التنفيذي والجمعية العمومية بناء على ترشيحات 54 اتحادا وطنيا واتحادات المناطق، مع التأكيد على

أن استقلال وحياد الهيئات القضائية أمر حتمي لا غنى عنه.

وقال باتريس موتسيبي، رئيس كاف: "يعمل كاف حاليا على تنفيذ تحسينات بعيدة المدى لضمان عدم تكرار الأحداث غير المقبولة التي وقعت في نهائي نسخة المغرب 2025 لقد استعنا باستشارات قانونية مكثفة من كبار الخبراء والمحامين الدوليين لضمان التزام لوائحنا بأفضل الممارسات العالمية في كرة القدم".

وأضاف موتسيبي أن الاتحاد يعمل مع الاتحاد الدولي "فيفا" لمواصلة تدريب الحكام ومراقبي المباريات للوصول بهم إلى مستويات عالمية، مع التركيز على احترافية التحكيم وصرف رواتب جيدة لهم.

كما شدد موتسيبي على مبدأ "عدم التسامح مطلقا" مع الفساد أو السلوك غير اللائق، وهو ما انعكس إيجابا على جذب العديد من الرعاة والشركاء في السنوات الخمس الماضية.

وأكد رئيس كاف أن الالتزام بمعاملة جميع الاتحادات الأعضاء بإنصاف وتساو هو أمر غير قابل للتفاوض، حيث لن يتم منح أي معاملة تفضيلية

لاتحاد على حساب آخر تحت أي ظرف.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن التركيز الحالي ينصب على نجاح مسابقات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى دعم المنتخبات الأفريقية المشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، معربا عن ثقته في قدرتها على تشريف القارة السمراء.

استقالة الأمين العام للكاف

أعلن فيرون موسينغو أومبا استقالته من منصب الأمين العام للاتحاد الأفريقي (كاف) بعد خمس سنوات قضاها في المنصب، وحل مكانه النيجيري سامسون أدامو بصفة مؤقتة.

وأوضح المسؤول السويسري الكونغولي، الذي ترك منصبه في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليتولى منصب الأمين العام لكاف عام 2021، اليوم الأحد أن تنحيه يأتي بغرض "التفرغ لمشاريع شخصية".

وكان كاف قد أعلن في يناير/كانون الثاني 2025 أن مكتب المدعي العام السويسري قرر وقف التحقيقات ضد موسينغو أومبا بعدما "لم يجد أي وقائع أو أساس قانوني لبدء إجراءات قضائية" إثر اتهامات واجهها بارتكاب مخالفات مالية.

وقال موسينغو أومبا في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد "الآن وقد تمكنت من تبديد الشكوك التي بذل البعض جهودا كبيرة

لإلقائها علي، يمكنني الاعتزال براحة بال ودون قيود، تاركا كاف أكثر ازدهارا من أي وقت مضى".