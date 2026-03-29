شرط برشلونة لتجديد عقد المهاجم ليفاندوفسكي

ذكر تقرير إخباري أن نادي برشلونة الإسباني عرض على مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي تجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة سبورت (Sport) الإسبانية، اليوم الأحد، أن برشلونة عرضت على ليفاندوفسكي (37 عاما) فرصة البقاء في الفريق الموسم المقبل، في ظل حالة من عدم الوضوح حول مستقبله حاليا.

وفقد المهاجم البولندي مركزه الأساسي لصالح فيران توريس في معظم فترات الموسم الجاري، وفي الأسابيع الأخيرة منحه الألماني هانسي فليك فرصة المشاركة أساسيا لتحفيزه على استعادة مستواه، ورغم ذلك فإن برشلونة ستبحث عن ضم مهاجم جديد في ظل خططها لانتقالات الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة قدمت عرضا جديدا لليفاندوفسكي، يتضمن تخفيض راتبه إلى النصف مع عدد من المتغيرات التي قد ترفع كثيرا من إجمالي الراتب.

وكان رئيس برشلونة خوان لابورتا قد أكد علنا أنه يرغب في بقاء المهاجم المخضرم.

ويبدو أن برشلونة تسعى للتخلص من فيران توريس هذا الصيف إذا بقي ليفاندوفسكي، حيث لا يرى النادي إمكانية لوجود ثلاثة مهاجمين بالمهام نفسها في قائمة الفريق، ولذلك فإن ليفاندوفسكي يرغب أيضا في لعب دور مهم في الفريق حتى إذا انضم نجم جديد.

وذكرت الصحيفة أن الصحفي البولندي يانوش ميتشاليك نقل عن المدير الفني لفريق شيكاغو فاير الأمريكي غريغ برهالتر أنه يظن أن ليفاندوفسكي سيبقى في برشلونة الموسم المقبل وأن ذلك أولوية له في ظل تلقيه عدة عروض واحد منها من شيكاغو فاير.

وبالإضافة لفرصة اللعب في الولايات المتحدة، جذب الدولي البولندي كذلك اهتمام يوفنتوس وميلان الإيطاليين، فيما ترغب بطولة الدوري السعودي للمحترفين في ضم نجم جديد للمسابقة، وسيكون القرار الآن بيد ليفاندوفسكي.

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع برشلونة في يونيو/حزيران عام 2026.