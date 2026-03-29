الحكم توربان يثير "رعب" الطليان قبل موقعة البوسنة الحاسمة

عيّن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كليمان توربان حكما لمباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم 2026 بين البوسنة والهرسك وإيطاليا، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء في زينيتسا.

هذه المباراة ستعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة لخروج إيطاليا من البطولة أمام مقدونيا الشمالية في مارس/آذار 2022.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مفاتيح ترسم طريق العراق نحو حلم كأس العالم 2026

مفاتيح ترسم طريق العراق نحو حلم كأس العالم 2026 list 2 of 2 مبابي يحذر من الثقة المفرطة قبل كأس العالم 2026 end of list

ويرتبط اسم الحكم توربان لدى جماهير "الأزوري" بذكريات "ليلة السقوط" المهينة في 24 مارس/آذار 2022. حينها، كان الحكم الفرنسي هو الشاهد على إقصاء إيطاليا من نصف نهائي الملحق المؤهل لمونديال 2022 أمام مقدونيا الشمالية بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع سجله ألكسندر ترايكوفسكي، وهي المباراة التي حرمت بطل العالم 4 مرات من التواجد العالمي للمرة الثانية تواليا.

بعد أربع سنوات من صدمة صقلية، يجد الطليان أنفسهم وجها لوجه مع الحكم ذاته في مباراة "حياة أو موت":

ويسعى الإيطاليون لتجنب الغياب الثالث تواليا عن المونديال، وهو كابوس لم يتخيله أكثر المتشائمين في روما.

وتأهلت إيطاليا لهذا الدور بعد الفوز على أيرلندا الشمالية (2-0) في بيرغامو بأقدام تونالي ومويس كين، بينما تجاوزت ال بوسنة بقيادة دجيكو عقبة ويلز بركلات الترجيح.

وتضاعف مواجهة توربان في ملعب "بيلينو بولي" الضغوط على كتيبة سباليتي، وتجعل من المباراة اختبارا للأعصاب قبل أن تكون اختبارا فنيا.

ويخشى الطليان أن يكون تعيين توربان "نذير شؤم" جديد، خاصة وأن الفريق يواجه خصما عنيدا يمتلك مهاجما خبيرا مثل إدين دجيكو، في سيناريو مشابه لمباراة مقدونيا التي حسمها ترايكوفسكي في اللحظات الأخيرة.