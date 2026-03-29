فوضى الألوان تشوه ودية أمريكا وبلجيكا وتربك الجماهير واللاعبين

تسبب تشابه قمصان منتخبي الولايات المتحدة وبلجيكا خلال المباراة الودية التي جمعتهما أمس السبت في جدل كبير، وجعل من الصعب على الجماهير التي تابعت المواجهة على المدرجات وعبر شاشات التلفزيون التمييز بين الفريقين.

وانتقد الكثير من المتابعين هذا الخلل غير المبرر في مباراة أحد طرفيها المنتخب الأمريكي ممثل البلد المنظم لنهائيات كأس العالم 2026 إلى جانب المكسيك وكندا.

واستغل المنتخبان المباراة لإطلاق القميص الجديد الذي سيرتديه كل منهما في كأس العالم التي ستقام في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز المقبلين، وانتهت بفوز كبير للفريق الأوروبي بنتيجة 5-2.

وارتدت الولايات المتحدة تصميما مستوحى مباشرة من الخطوط الحمراء والبيضاء في العلم الأمريكي، بينما ارتدت بلجيكا قميصها خارج الأرض باللون الأزرق الفاتح مع لمسات وردية.

ولم يقتصر الإرباك على الجماهير التي تابعت المواجهة، بل كانت المعاناة أكبر بالنسبة للاعبي المنتخبين داخل أرض الملعب.

معاناة اللاعبين

وقال الجناح البلجيكي جيريمي دوكو للتلفزيون الوطني بعد المباراة: "في بعض الأحيان عليك أن تنظر مرتين، خاصة إذا كنت تريد اللعب بسرعة. كنت أفضل ألوانا أكثر وضوحا".

أما كريستيان بوليسيتش قائد المنتخب الأمريكي فأكد أنه كان من الصعب التعامل مع ذلك.

وأضاف للصحفيين: "في كثير من الأحيان، عندما تحصل على الكرة وترفع رأسك، لا يمكنك التركيز على شيء ما. لا يمكنك الاعتماد إلا على لون القميص. هكذا تسير الأمور. وعندما يتشابه القميصان للغاية يصبح الأمر صعبا".

واعتذر التلفزيون البلجيكي للمشاهدين بعد المباراة، إذ انتقد المحلل واللاعب الدولي البلجيكي السابق مارك ديغريس المنظمين.

وقال: "كرة القدم منتج يحتاج للبيع. يجب أن يكون كل شيء أفضل وأفضل دائما ومع ذلك تمكنوا من جعل المباراة مزعجة بسبب القمصان. هذا يتعارض تماما مع الجانب التجاري برمته. هذا أمر غير مقبول حقا".

موافقة الحكام

وأكد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إن صور القمصان تم إرسالها إلى حكام المباراة قبل انطلاقها، ولم يلمحوا في أي وقت إلى شعورهم بوجود تشابه في ألوان القميصين.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية اليوم الأحد إن الخطأ يقع على عاتق الفريق المضيف، الذي أصر على اللعب بقميصه الجديد باللونين الأحمر والأبيض، اللذين يتعارضان مع القميص الأحمر الأساسي لبلجيكا وكذلك مع القميص الاحتياطي الفاتح للعب خارج الأرض.