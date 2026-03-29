فوز سهل لبلجيكا يدق ناقوس الخطر للمنتخب الأمريكي قبل كأس العالم

استعادت بلجيكا توازنها بعد تأخرها في النتيجة لتحقق فوزا كبيرا 5-2 على ⁠الولايات المتحدة في ⁠مباراة ودية اليوم السبت، وهي نتيجة تدق ناقوس الخطر بالنسبة لمنتخب البلد المشارك في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2026.

ومنح ويستون ماكيني الولايات ⁠المتحدة التقدم إثر ركلة ركنية في الدقيقة 39، لكن تسديدة قوية من مسافة بعيدة للمدافع البلجيكي زينو ديباست أسفرت عن التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل أمادو أونانا ⁠الهدف الثاني لبلجيكا بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني ثم أضاف شارل دي كاتيلير الهدف الثالث من ركلة جزاء بعدها بست دقائق.

وسجل البديل دودي لوكيباكيو الهدف الرابع في الدقيقة 68 ليؤكد هيمنة بلجيكا وأضاف هدفا آخر قبل تسع دقائق من نهاية المباراة، ‌قبل أن يسجل باتريك أجيمانج هدفا متأخرا للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 87 بعد خطأ دفاعي.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم التي تنطلق في يونيو/حزيران المقبل، وفي حين أن سهولة الفوز ستعزز معنويات بلجيكا، فإن النتيجة تثير قلق البلد المضيف قبل نحو ثلاثة أشهر من انطلاق البطولة.

وشكل جيريمي دوكو مصدر إزعاج متواصل للدفاع الأمريكي عبر مراوغاته على الناحية اليسرى، وفرض الفريق البلجيكي تفوقه بشكل واضح في ⁠الصراعات الثنائية والاستحواذ على الكرة.

ومع ذلك، تقدمت الولايات المتحدة ⁠عندما انطلق ماكيني دون رقابة ليحول كرة من ركلة ركنية من أنتوني روبنسون إلى الشباك.

وأبعد الحارس مات تيرنر تسديدة من دوكو في الدقيقة 45، لكن الكرة ارتدت إلى ديباست خارج منطقة الجزاء وسددها ⁠منخفضة وقوية في شباك تيرنر.

وتألق دوكو في المراوغة ليتيح الفرصة أمام أونانا ليسجل بلمسة مهارية بقدمه، ثم حصلت بلجيكا على ركلة ⁠جزاء بعد أن أظهرت تقنية الفيديو أن قائد المنتخب ⁠الأمريكي تيم ريم لمس الكرة بيده خلال محاولته التصدي لمحاولة.

وجاء الهدف الأول للوكيباكيو إثر انطلاقة من عمق الدفاع من قبل الظهير المخضرم توماس مونييه، لكنه كان لا يزال بحاجة إلى التوغل قبل إطلاق تسديدة مخادعة ‌أسكن بها الكرة في الزاوية العليا.

وجاء الهدف الخامس لبلجيكا إثر تمريرة من تيموثي كاستاني استغلها لوكيباكيو، بينما سمح خطأ دفاعي من الحارس البلجيكي سين لامينز ويوري تيليمانز لأجيمانج ‌بتقليص ‌الفارق.

وسيبقى منتخب بلجيكا في الولايات المتحدة لخوض مباراة أخرى استعدادا لكأس العالم أمام المكسيك في شيكاجو يوم الثلاثاء، وتستضيف الولايات المتحدة البرتغال في أتلانتا في اليوم نفسه.