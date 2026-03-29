تستعد كرة القدم العالمية لنسخة استثنائية من كأس العالم 2026، إلا أن هذا الحدث الكبير يأتي في وقت يثير فيه خبراء الرياضة مخاوف جدية حول تراكم المباريات الذي يضع اللاعبين تحت ضغط بدني وذهني هائل.

بينما يحصل نجوم الدوري الأمريكي "إم إل إس" (MLS) مثل ليونيل ميسي على فترات توقف شتوية وصيفية منظمة، يواجه نجوم أوروبا جدول مباريات مكثفا دون فترات راحة حقيقية، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابات.

لقد توج رودري بالكرة الذهبية 2024 مرفقاً بالعكازات خلال فترة النقاهة من إصابته الطويلة، كما حصد أشرف حكيمي لقب أفضل لاعب أفريقي مستنداً إلى دراجة طبية، في إنجازات رائعة تحققت رغم معاناتهما من الإصابات.

نجوم تحت مقصلة الإرهاق

يواجه العديد من اللاعبين ضغطا غير مسبوق جراء المشاركة المتواصلة في البطولات المحلية والدولية منذ صيف 2023، وتمثل هذه الأعباء في نظام دوري أبطال أوروبا الجديد، تليها بطولتا أمم أوروبا وكوبا أميركا 2024، وكأس العالم للأندية 2025. ومن أبرز هؤلاء اللاعبين:

لامين جمال (إسبانيا- برشلونة): أصغر نجم تحت ضغط هائل، إذ شارك في اليورو والأولمبياد، وكان لاعبا أساسيا خلال مرحلة نمو جسدي حساسة.

جود بيلينغهام (إنجلترا- ريال مدريد): استنزاف بدني هائل بسبب المباريات مع الفريق والمنتخب.

رودري (إسبانيا – مانشستر سيتي): قبل إصابته الأخيرة، كان أكثر لاعب خوضا للدقائق عالميا، وصرح بأن "اللاعبين على وشك الإضراب".



فينيسيوس جونيور (البرازيل – ريال مدريد): ضغط مباريات مستمر وسفر متكرر عبر القارات.

فيديريكو فالفيردي (أوروغواي – ريال مدريد): 72 مباراة خلال الموسمين الأخيرين، فترة راحة متوقعة: أسبوعان.

كريستيان بوليسيتش (الولايات المتحدة – إيه سي ميلان): 60 مباراة، فترة راحة متوقعة: 3 أسابيع.

جول كوندِي (فرنسا – برشلونة): 65 مباراة، فترة راحة متوقعة: أسبوعان.

كيليان مبابي (فرنسا – ريال مدريد): 68 مباراة، فترة راحة متوقعة: أسبوعان.

أغلب هؤلاء اللاعبين لم يحصلوا على فترة راحة حقيقية منذ أعوام، ما يضعهم أمام مخاطر الإصابات وتراجع الأداء.

أنواع الراحة الضرورية للاعبين المحترفين

يرى دكتور التربية البدنية جمال تقيق أن الراحة ليست مجرد نوم، بل تنقسم إلى ثلاثة مستويات:

الراحة السلبية: توقف تام عن أي نشاط بدني لمدة 3-4 أسابيع سنويا لإصلاح الأنسجة العضلية وترميم الجهاز العصبي المركزي.

الراحة الإيجابية: تدريبات خفيفة مثل السباحة أو اليوغا للحفاظ على مرونة العضلات دون إرهاق الجسم.

الراحة الذهنية: الابتعاد عن ضغوط الإعلام والمباريات لاستعادة الشغف والتركيز.

أهمية الراحة للاعبين المحترفين

الدراسات الطبية تؤكد أن نقص الراحة يؤدي إلى إصابات جسيمة (مثل تمزق الرباط الصليبي)، إجهاد مزمن، وتقصير العمر الرياضي، مما يجعل اللاعبين يعتزلون مبكرا أو يتراجع مستواهم بعد سن الـ28.

الضغط البدني والعقلي وتأثيره العلمي

وفي حديثه عن تأثير الإرهاق المزمن في اللاعبين من الناحية العلمية، يؤكد الدكتور جمال أن:

الإرهاق العصبي العضلي يؤدي إلى ضعف الإشارات العصبية من الدماغ إلى العضلات، ما يزيد احتمالية الإصابات.

تراكم المخلفات الأيضية والالتهابات المزمنة، يحوّل التمزقات الصغيرة إلى إصابات مزمنة.

استنزاف مخازن الغليكوجين، يقلل "وقود العضلات" ويجبر الجسم على استهلاك البروتين العضلي.

خلل المحور الهرموني محور إتش بي إيه (HPA Axis)، يساهم في ارتفاع الكورتيزول المزمن مما يقلل إنتاج التستوستيرون وهرمون النمو، ويزيد خطر "الاحتراق النفسي".

وأضاف الدكتور قوله أن الراحة السلبية تساعد على إعادة ضبط الحساسية العصبية، تجديد السائل الزلالي في المفاصل، واستعادة الصحة النفسية.

أعباء اللاعبين الشباب

الجيل الجديد أكثر عرضة للإرهاق، حيث خاض جود بيلينغهام أكثر من 250 مباراة قبل بلوغه 21 عاما، وهو رقم يفوق كثيرا ما سجله نجوم سابقون في العمر ذاته.

وأظهرت دراسات أن خطر الإصابة يتضاعف عند تقليص فترات الراحة، خصوصا عند خوض مباراة كل ثلاثة أيام.

كيفية تعامل الأندية والمنتخبات مع الإرهاق

حسب خبير التربية البدنية الدكتور جمال يجب على الفرق الكبرى أن تتبع استراتيجيات حديثة، لتخفيف الآثار السلبية للإرهاق. أهمها:

نظام المداورة: إراحة النجوم في مباريات الكؤوس أو ضد الفرق الضعيفة.

تكنولوجيا الاستشفاء: غرف التبريد، بدلات الضغط، وأجهزة تتبع الجهد البدني.

الطب النفسي الرياضي: أخصائيون لمساعدة اللاعبين على التعامل مع ضغوط النادي والمنتخب.

تقنين الأحمال: تدريبات فردية لكل لاعب حسب حالة عضلاته، وليس برنامجا جماعيا موحدا.

تخطيط للعب: توزيع دقائق اللعب لتجنب الإرهاق.

متابعة طبية دقيقة: قياس العلامات الحيوية للإجهاد البدني والنفسي.

دعوات لتعديل روزنامة المباريات.



مع توسع البطولات مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، يصل عدد المباريات لبعض اللاعبين إلى 75-85 مباراة في الموسم، ما يهدد سلامتهم البدنية والنفسية. وقد اقترح خبراء:

تحديد سقف أقصى لعدد المباريات (55 مباراة).

فرض فترات راحة إلزامية بين المباريات.

حماية اللاعبين الشباب بعد العودة من المشاركات الدولية.

الفيفا قد تدرس تعديل قوانين التبديلات أو تقليل عدد المباريات قبل مونديال 2026، في محاولة للحد من مخاطر الإرهاق.

الإصابات المتكررة ليست مجرد "سوء حظ"، بل نتيجة فشل ميكانيكي للأنسجة بسبب تجاوز الحمل البدني قدرة الجسم على الترميم. ومع تلاحم المواسم واستمرار ضغوط المباريات، تواجه كرة القدم تحديا مزدوجا: توسيع المنافسة التجارية مقابل حماية صحة اللاعبين.

التخطيط الطبي والبدني، وفترات الراحة السلبية والإيجابية، أصبحت ضرورية لضمان أداء عال وحماية نجوم اللعبة قبل مونديال 2026.