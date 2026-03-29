بعد ضغوط واتهامات.. استقالة الرجل القوي في "الكاف"

استقال فيرون موسينغو-أومبا الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الأحد بعد دعوات متكررة لإقالته وفي وقت تشهد فيه الرياضة اضطرابات على مستوى القارة.

وقال موسينغو-أومبا إنه تقاعد، لكن رحيله يأتي وسط أزمة ثقة في قيادة الاتحاد القاري مع تزايد التداعيات الناجمة عن قرار تجريد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية، والدعوات إلى إجراء تحقيق في مزاعم الفساد داخل الكاف.

وتصاعدت مؤخرا الانتقادات الموجهة له بسبب بقائه في منصب الأمين العام بعد تجاوزه سن التقاعد الإلزامي في الاتحاد البالغ 63 عاما، وذلك بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن أيضا من أعضاء اللجنة التنفيذية للكاف.

وقال موسينغو-أومبا في بيان "بعد أكثر من 30 عاما من مسيرة مهنية دولية كرستها لتعزيز شكل مثالي من كرة القدم يجمع الناس معا، ويثقفهم ويصنع فرصا للأمل، قررت التنحي عن منصبي كأمين عام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لتكريس نفسي لمشاريع أكثر شخصية".

وأضاف "الآن بعد أن تمكنت من تبديد الشكوك التي بذل بعض الأشخاص جهودا كبيرة لإثارتها ضدي، يمكنني التقاعد براحة بال ودون قيود، تاركا الكاف أكثر ازدهارا من أي وقت مضى".

وتابع "أشكر بصدق رئيس الكاف الدكتور باتريس موتسيبي، وفرق العمل التي عملت معي وجميع الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في تمكين الكاف والمنظمات الكروية الأفريقية من تحقيق تقدم حقيقي وملحوظ. نأمل أن يستمر هذا التقدم ويدوم".

متهم بصنع أجواء سامة

كان موسينغو-أومبا شخصية مثيرة للانقسام في الكاف، حيث اتهمه بعض الموظفين بصنع أجواء سامة في مكان العمل، رغم أن التحقيق الذي أجري عقب شكاوى الموظفين برأه من أي مخالفة.

ويبلغ موسينغو-أومبا 66 عاما، وولد في الكونغو لكنه مواطن سويسري وموظف سابق في الاتحاد الدولي للعبة، وكان زميلا لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو في الجامعة.

وقالت مصادر لرويترز رغم إعلانه عن تقاعده، فإنه من المتوقع أن يترشح موسينغو-أومبا لمنصب رئيس اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم في الانتخابات التي ستجرى خلال الأشهر المقبلة.

وإذا نجح، فسيدفعه ذلك للمنافسة على منصب رئيس الكاف إذا استقال موتسيبي لدخول عالم السياسة في وطنه جنوب أفريقيا، حيث يُروج له كخليفة محتمل للرئيس سيريل رامابوسا. لكن موتسيبي نفى ذلك.

وفي وقت سابق هذا الشهر، اعترف موتسيبي بأن الكاف يواجه صعوبات بسبب تساؤلات حول نزاهته، وفي أعقاب الجدل الذي أثير حول نهائي كأس الأمم الأفريقية، دعت حكومة السنغال إلى إجراء تحقيق دولي في إدارة الاتحاد القاري.