يلتقي منتخب إيطاليا مع منتخب البوسنة والهرسك في زينيتشا في صراع قوي على بطاقة التأهل إلى كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

موعد مباراة إيطاليا ضد البوسنة والهرسك المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة

تقام مباراة إيطاليا ضد البوسنة والهرسك الفاصلة يوم الثلاثاء 31 مارس/ آذار 2026 بملعب ملعب بيلينو بولي في زينيتشا في البوسنة.

وتنطلق مباراة إيطاليا والبوسنة المصيرية في حدود الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة مساء (21:45) بتوقيت قطر والسعودية، (20:45) بتوقيت مصر و (19:45) بتوقيت تونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد البوسنة والهرسك للتأهل إلى كأس العالم 2026

beIN SPORTS 1

تأهل منتخب إيطاليا إلى نهائي المسار الأول من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه على منتخب إيرلندا الشمالية بهدفين دون رد في المباراة.

بينما فاز منتخب البوسنة والهرسك على منتخب ويلز (4- 2) بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة إيطاليا والبوسنة والهرسك إلى مونديال 2026 ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات قطر وسويسرا وكندا.

كابوس 12 عاماً يطارد إيطاليا

ومنذ تتويجها بلقب 2006، عاشت إيطاليا سلسلة من الإخفاقات في المونديال، إذ خرجت من دور المجموعات في نسخة 2010 بجنوب أفريقيا بعد تعادلها مع الباراغواي ونيوزيلندا وخسارتها أمام سلوفاكيا.

وتكرر السيناريو في مونديال 2014 بالبرازيل، حيث استهلت مشوارها بالفوز على إنجلترا، قبل أن تتلقى خسارتين متتاليتين أمام كوستاريكا والأوروغواي، لتودع البطولة مبكرًا، في آخر ظهور لها في النهائيات.

بعد ذلك، فشلت إيطاليا في التأهل إلى مونديال 2018 في روسيا عقب خسارتها في الملحق أمام السويد، حيث سقطت ذهابًا في ستوكهولم بهدف دون رد، قبل أن تكتفي بتعادل سلبي إيابًا على أرضها.

وفي تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، تلقت ضربة جديدة بعدما خسرت أمام مقدونيا الشمالية بهدف قاتل سجله ألكساندر ترايكوفسكي، رغم أنها كانت مرشحة لمواجهة البرتغال أو تركيا في المرحلة التالية، لتتأكد بذلك غيابها عن كأس العالم للمرة الثانية تواليًا، ويستمر ابتعادها عن المونديال منذ 2014.