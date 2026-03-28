6 تغييرات في قائمة المنتخب السعودي استعدادا لودية صربيا

أجرى المدرب الفرنسي هيرفي رينار تعديلات على تشكيلة المنتخب السعودي الذي يستعد لمواجهة صربيا وديا خارج الديار يوم الثلاثاء، ضمن تحضيرات المملكة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، وذلك على خلفية الخسارة الثقيلة 4-0 أمام المنتخب المصري أمس الجمعة في الرياض.

وقال حساب المنتخب السعودي على منصة إكس إن رينار وجه الدعوة لحارس مرمى نادي العلا محمد العويس للالتحاق بمعسكر "الأخضر" في جدة قبل المغادرة إلى جمهورية صربيا، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم، التي تستمر حتى 31 مارس/آذار الجاري.

كما استدعى المدرب الفرنسي من معسكر المنتخب الوطني الثاني كلاً من نواف بوشل وخليفة الدوسري ومحمد محزري ومحمد المجحد وعبد العزيز العليوة للانضمام إلى معسكر المنتخب الأول، مع تحويل اللاعبين مراد هوساوي وتركي العمار إلى معسكر المنتخب الوطني الثاني.

واستبعد رينار اللاعب متعب الحربي من البعثة المتجهة إلى صربيا "بناء على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، والذي أوضح بعد إجراء الفحوصات اللازمة على موضع إصابته عدم جاهزيته، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي".

وفي السياق ذاته، قرر المدرب الفرنسي استبعاد اللاعبين علي لاجامي وحسن كادش من قائمة الأخضر المغادرة إلى صربيا "بقرار فني".

وتغادر بعثة المنتخب السعودي في وقت لاحق اليوم السبت إلى العاصمة الصربية بلغراد.

وضمت قائمة المنتخب السعودي (27) لاعباً هم نواف العقيدي ومحمد اليامي وأحمد الكسار ومحمد العويس ونواف بوشل ومتعب المفرج وخليفة الدوسري ومحمد محزري وعبد الإله العمري وريان حامد وسعود عبد الحميد وعلي مجرشي وأيمن يحيى وسلمان الفرج وعبد الله الخيبري ومحمد كنو ونايف مسعود ومحمد المجحد وخالد الغنام وعبد العزيز العليوة وزياد الجهني ومصعب الجوير وسلطان مندش وعبد الله الحمدان ومروان الصحفي وصالح الشهري وفراس البريكان.

وينافس المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة بكأس العالم، المقررة في أمريكا الشمالية الصيف المقبل، إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.