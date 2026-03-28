كان على وشك الرحيل.. كيف أنقذت رسالة واتساب مسيرة فيرمين لوبيز؟

شكلت رسالة واتساب أرسلها صديق أندلسي مقرب من تشافي هيرنانديز نقطة تحول في مسيرة فيرمين لوبيز. تلك الرسالة أعادت اهتمام المدرب باللاعب، الذي طلب متابعة دقيقة لأدائه حين كان على سبيل الإعارة في نادي ليناريس ديبورتيفو.

خلال تلك الإعارة، أثبت لوبيز نفسه تدريجيا بعيدا عن أنظار الجهاز الفني في برشلونة، وقدم موسما مميزا أصبح خلاله أحد أبرز لاعبي الفريق وهدافه.

قبل ذلك، لم يكن لوبيز لاعبا أساسيا حتى في فئة الشباب، ولم يكن يُنظر إليه كأحد الأسماء المرشحة بقوة للفريق الأول، وسط شكوك حول قدراته البدنية، على الرغم من انضمامه في سن مبكرة قادما من ريال بيتيس وامتلاكه موهبة واضحة.

بعد عودته من الإعارة، لم يكن ضمن خطط النادي، لكن تشافي أصر على منحه فرصة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وسرعان ما أثبت جدارته، مظهرا فهما كبيرا للعبة وقدرة على استخدام كلتا قدميه بكفاءة.

في الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة، برز لوبيز بسرعة، ولفت الأنظار خاصة في مواجهة ريال مدريد، حيث سجّل هدفا وقدم تمريرة حاسمة، معلنا نفسه كموهبة واعدة على الساحة الكروية.

هكذا، كانت رسالة عابرة كفيلة بتغيير مسار لاعب كان قريبا من مغادرة النادي، ليصبح واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في صفوف برشلونة.

ومنذ انضمامه للفريق الأول لبرشلونة، خاض لوبيز 127 مباراة بمختلف المسابقات وساهم في 58 هدفا (سجل 31 وصنع 27).

وتبلغ القيمة الحالية للاعب البالغ من العمر 22 عاما 100 مليون يورو (نحو 108 ملايين دولارات) بحسب موقع ترانسفير ماركت (Transfermarkt).