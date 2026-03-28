أشهر مشجع إنجليزي سيبيع إرثه من أجل 7 أسابيع مونديالية

أبدى أندي ميلني (62 عاما)، وهو معلم متقاعد بريطاني، استعداده للحصول على مقابل مادي من بيع منزله الثاني، من أجل تمويل رحلته لحضور نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتمثل البطولة المقبلة المشاركة العاشرة لأشهر مشجع إنجليزي في متابعة منتخب بلاده من المدرجات، والتاسعة في منافسات الرجال، إلى جانب حضوره كأس العالم للسيدات 2023.

وبات ميلني وجها مألوفا لدى الجماهير الإنجليزية، إذ اعتاد الظهور حاملا نموذجا لكأس العالم.

ويقيم المشجع الإنجليزي في تايلاند، بينما كان يؤجر منزله في شمال إنجلترا، ويأمل في بيعه مقابل نحو 465 ألف دولار.

وقال ميلني في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "سأطرحه للبيع لأنني أريد بيعه للذهاب إلى كأس العالم. لدينا منزل بديل منذ 27 عاما، لذا شعرت أنه الوقت المناسب لبيعه والاستفادة من المقابل".

وأضاف: "أريد بالتأكيد متابعة البطولة بالكامل. سأذهب إلى الولايات المتحدة في 3 يونيو/حزيران، وسأمكث هناك لمدة سبعة أسابيع، لذا سيتكلف ذلك الكثير من المال".

وأوضح أنه سيحضر مباراة إنجلترا الأولى أمام كرواتيا في دالاس يوم 17 يونيو/حزيران، ثم مواجهة غانا في فوكسبورو بولاية ماساتشوستس يوم 23 يونيو/حزيران، قبل لقاء بنما في نيوجيرسي يوم 27 يونيو/حزيران.

وفي ظل ارتفاع تكاليف التنقل بين المدن، واجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انتقادات من الجماهير بسبب سياسة تسعير التذاكر.

وكانت منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا قد تقدمت الأسبوع الماضي بشكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية، احتجاجا على الأسعار المرتفعة.

واتهمت المنظمة (فيفا) بخيانة عظمى عند طرح التذاكر للبيع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تراوحت الأسعار بين 140 دولارًا لأرخص مباريات دور المجموعات و8680 دولارًا للمباراة النهائية.

وبعد ضغوط جماهيرية، خفّض الاتحاد الدولي أسعار بعض التذاكر إلى 60 دولارًا لكل جولة حتى النهائي، بهدف إتاحتها للجماهير الأكثر ولاء.