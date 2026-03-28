كلوب: صلاح استثنائي ويمكنه اللعب حتى هذا العمر

قال مدرب نادي ليفربول الإنجليزي السابق، يورغن كلوب إن النجم المصري محمد صلاح قادر على اللعب حتى يبلغ الأربعين من عمره، وإن رحيله عن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يفتح آفاقا جديدة أمامه.

وأعلن صلاح (33 عاما)، وهو أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق، هذا الأسبوع أنه سيغادر أنفيلد في نهاية الموسم.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل مباراة خيرية للأساطير في ليفربول اليوم السبت أوضح كلوب أن هناك معايير جديدة تماما للاعب كرة القدم المحترف الذي يعتمد على قدر الجهد الذي يمكن بذله، ومدى اهتمامه بالتعافي وكل شيء.

مشددا على أن صلاح من نوعية اللاعبين الذين بإمكانهم التعمير في الملاعب لفترة طويلة قائلا: "الآن يرحل عن النادي، لكنني لن أتفاجأ إذا لعب ست أو سبع سنوات أخرى".

وأبدى المدرب الألماني فخره بأنه كان جزءا من المسيرة الناجحة التي وصل إليها صلاح "أنا حزين، لكنه دون أدنى شك أحد أعظم اللاعبين على مر العصور، وأنا فخور حقا بكوني جزءا من تلك المسيرة".

وقال كلوب، الذي غادر ليفربول في 2024، إن العلاقة بين صلاح والنادي كانت مثالية "كانت تراودنا أنا وصلاح أحلام كبيرة، لكننا لم نجرؤ على أن نحلم بتحقيق مثل هذه الإنجازات الكبرى".

كما أشار إلى أن محمد صلاح سيبقى لاعبا استثنائيا في تاريخ ليفربول وبإمكانه حاليا الترجل للبحث عن تجربة أخرى كما هو حال ليفربول الذي سيسعى للبحث عن لاعبين في المستوى الأول "والآن يمكنه الذهاب أينما أراد، وسيتعين على النادي البحث عن لاعبين آخرين، وسيجدونهم، وهذا أمر طبيعي تماما".

وساعد صلاح، الذي تعاقد معه كلوب قادما من روما في عام 2017، ليفربول على الفوز بالدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبية مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وكأس الرابطة مرتين، وكأس درع المجتمع مرة واحدة.