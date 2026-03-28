لماذا سيغادر برشلونة الكامب نو مجددا؟

كشفت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية عن موعد اكتمال أعمال تطوير ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الخاص بنادي برشلونة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، اليوم السبت، أن النادي يسابق الزمن من أجل إكمال أعمال التطوير في الملعب، لكن ذلك لن يحدث قبل موسمين آخرين.

وأضافت أن الدرجتين الأولى والثانية في الملعب قد اكتملتا بالفعل بالإضافة إلى 5 قاعات لكبار الزوار، مشيرة إلى أن الملعب اجتاز المرحلة الأولى من أعمال البناء والتي ستتيح له إضافة 62657 متفرجا.

وتابعت "ماركا" أن برشلونة يسعى للحصول على موافقة بلدية مدينة برشلونة للسماح بزيادة مقاعد الملعب في الدرجة الثالثة في الموسم المقبل.

وأضافت أن زيادة المقاعد بشكل تدريجي ستتيح للنادي كذلك إضافة المزيد من قاعات كبار الزوار في الموسم المقبل، وهي التي تعد مصدرا هاما للدخل للنادي.

ويعمل نحو 3 آلاف عامل حاليا على بناء أماكن كبار الزوار والدرجة الثالثة، وهو مشروع ضخم سيدوم طوال الموسم المقبل بأكمله، لكن فريق المدرب هانسي فليك سيواصل اللعب على الملعب بدون انقطاع حيث ستستمر الأعمال في بناء 9400 مقعد لكبار الزوار حتى نهاية موسم 2026-2027.

وستأتي المرحلة الأخيرة من إكمال المشروع في 4 أشهر، لكنها ستجبر فريق فليك على الابتعاد عن الملعب حيث سيتم تركيب سقف الملعب الذي سيغطي الملعب بأكمله، وهو الأمر الذي سيتسبب في عدم قدرة الجماهير على دخول الملعب، حيث لن يبدأ برشلونة موسم 2027-2028 في هذا الملعب.