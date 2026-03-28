فيديو.. موريتانيا تُحرج الأرجنتين وهتافات المونديال تلاحق ميسي

حقق منتخب الأرجنتين فوزا صعبا على موريتانيا 2-1 في مباراة ودية أقيمت صباح السبت في العاصمة بوينس آيرس، ضمن استعداداته لمونديال 2026.

افتتح إنزو فيرنانديز التسجيل عند الدقيقة 17 بعد متابعته لعرضية مثالية.

وأضاف نيكو باز الهدف الثاني في الدقيقة 33 من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

قبل أن يقلص جوردان ليفورت الفارق لصالح موريتانيا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ما جعل المنتخب الأرجنتيني يمر بلحظات من الضغط غير المتوقع.

وجاءت المطالب الجماهيرية لميسي بالاستمرار مع المنتخب في وقت لا يزال الغموض يكتنف مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي في حملة دفاع الأرجنتين عن لقبها العالمي.

ففي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً قبل مباراة موريتانيا، أكد مدرب المنتخب الوطني، ليونيل سكالوني، أن قرار مشاركة القائد البالغ من العمر 38 عاماً يظل معلقاً بقرار شخصي من اللاعب نفسه.

وفي مؤتمر صحفي، رمى سكالوني بالكرة في ملعب "البولغا" قائلاً: "هذا سؤال يُوجّه إليه مباشرة".

وأضاف المدرب الذي قاد الأرجنتين لذهب المونديال "موقفي واضح للجميع؛ سأبذل قصارى جهدي لضمان وجوده، فمصلحة كرة القدم تقتضي حضور ميسي. لكن القرار النهائي يرتكز على حالته النفسية وجاهزيته البدنية ومدى قدرته على العطاء في هذا السن".