شباب بلوزداد يوقف مدربه ويبعد لاعبين قبل مواجهة الزمالك

أعلن نادي شباب بلوزداد المنافس في دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم -السبت- إيقاف مدربه سيد راموفيتش مؤقتا وفرض عقوبات انضباطية على بعض لاعبيه، وذلك قبل مواجهة الزمالك المصري في الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال النادي في بيان دون الكشف عن أسباب قرار الإيقاف والعقوبات، إنه "تقرر توقيف المدرب سيد راموفيتش مؤقتا عن مهامه إلى غاية الفصل النهائي في وضعيته يوم الثلاثاء المقبل".

وأضاف البيان أن الثنائي سليم سبع ومصطفى كورد أوغلو سيتوليان قيادة التدريبات والمباريات بشكل مؤقت إلى إشعار آخر.

كما أعلن شباب بلوزداد اتخاذ إجراءات انضباطية بحق اللاعبين لطفي بوصوار وسليم بوخنشوش، إلى جانب خصم المكافآت من جميع عناصر الفريق، في خطوة وصفها النادي بأنها "رسالة واضحة تؤكد جدية الإدارة في فرض النظام داخل المجموعة".

وأفاد البيان بأن إدارة النادي شرعت أيضا في إجراءات مساءلة إدارية طالت بعض أفراد الطاقم الطبي والإداري، في إطار تقييم شامل للوضع الداخلي.

وأكدت إدارة شباب بلوزداد في ختام بيانها تمسكها الصارم بفرض الانضباط واحترام القوانين الداخلية، بما يضمن استقرار الفريق ويخدم أهدافه الرياضية في المرحلة المقبلة.

ويستضيف شباب بلوزداد مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية في 10 أبريل/نيسان، على أن يخوض مباراة الإياب أمام الزمالك في القاهرة يوم 17 أبريل/نيسان.

كما كشف النادي عن مستجدات الحالة الصحية لعدد من اللاعبين المصابين.

وقال إن المدافع شعيب كداد سيخضع لجراحة خلال الأيام المقبلة يعقبها برنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الطاقم الطبي بعد إصابته في الركبة اليمنى.

وأضاف النادي أن من بين الأنباء الجيدة أن المهاجمين محمد علي بن حمودة وفريد الملالي "أصبحا جاهزين بنسبة كاملة للعودة إلى التدريبات الجماعية مع الفريق".

كما أعلن النادي إصابة المدافع يوسف لعوافي في حاجب العين خلال مباراة مولودية الجزائر، مشيرا إلى أنه سيخضع لفترة راحة قصيرة، ومن المتوقع أن يعود إلى المنافسات بعد مباراة بارادو في الدوري يوم الاثنين.