شاهد.. هازارد يتحدى اعتزاله بقطع 167 كيلومترا على دراجته الهوائية

حافظ البلجيكي إيدن هازارد نجم ريال مدريد وتشيلسي السابق على روحه التنافسية بعد اعتزاله كرة القدم.

شارك هازارد في أحد أعرق سباقات الدراجات الهوائية للهواة في أوروبا، حيث خاض النجم البلجيكي تحدي مسار يمتد 167 كيلومترا، ليؤكد أن لياقته البدنية لم تتأثر باعتزاله.

شارك هازارد في سباق مايوركا 312، وهو منافسة عريقة تستقطب آلاف الدراجين في جزر البليار.

ورغم توافر مسافات مختلفة لهذا السباق، فإن هازارد اختار المسار الشاق الذي يبلغ طوله 167 كيلومترا (103 أميال)، والذي يمر خلاله المتسابقون عبر المنحدرات الحادة والطرق المتعرجة في سيرا دي ترامونتانا.

ولعب هازارد كامل مسيرته الاحترافية التي امتدت 15 عاما مع 3 فرق هي ليل وتشلسي وريال مدريد حقق خلالها 14 لقبا.

وأعلن البلجيكي اعتزاله يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد أشهر قليلة من رحيله عن ريال مدريد، بعد فترة تميّزت بالإصابات.