برشلونة يتلقى تعويضا محدودا من الفيفا عقب إصابة رافينيا

سيحصل نادي برشلونة على تعويض مالي محدود من الاتحاد الدولي لكرة القدم عقب إصابة لاعبه البرازيلي رافينيا خلال فترة التوقف الدولي، في وقت تمثل فيه الخسارة ضربة أكبر على الصعيد الرياضي.

وأصيب رافينيا في العضلة ذات الرأسين الفخذية خلال مباراة ودية جمعت منتخب البرازيل بنظيره فرنسا، ما سيبعده عن الملاعب لنحو خمسة أسابيع، وهي مدة تتجاوز الحد الأدنى (28 يوما) الذي يتيح للأندية الاستفادة من برنامج حماية الأندية التابع للفيفا.

تعويض مشروط بسقف محدد

وفق آلية الفيفا، تُحتسب التعويضات بناء على الراتب الثابت للاعب وعدد أيام غيابه بعد تجاوز فترة الـ28 يوما. ويبلغ التعويض اليومي نحو 20,548 يورو (نحو 22.250 دولارا)، مع سقف أقصى يصل إلى 7.5 ملايين يورو (نحو 8.1 ملايين دولارات) لكل لاعب ولمدة لا تتجاوز 365 يوما.

وبناء على مدة غياب رافينيا المتوقعة، قد يحصل برشلونة على نحو 143 ألف يورو (نحو 155 ألف دولار)، وهو مبلغ يعد محدودا مقارنة بالخسائر الفنية التي سيتكبدها الفريق.

خسارة رياضية مؤثرة

يغيب رافينيا عن عدة مباريات في الدوري الإسباني، لكن التأثير الأكبر يتمثل في احتمالية غيابه عن مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد.

وتأتي هذه الإصابة لتزيد من معاناة اللاعب هذا الموسم، إذ سبق أن تعرض لإصابة مشابهة في سبتمبر/أيلول الماضي أبعدته لنحو شهرين، ما أثار استياء داخل إدارة النادي.

خيارات بديلة

سيضطر مدرب برشلونة هانسي فليك إلى إعادة ترتيب الخط الأمامي في مرحلة حاسمة من الموسم، مع بروز ماركوس راشفورد كأبرز البدائل، إلى جانب خيارات أخرى مثل فيرمين لوبيز وداني أولمو.

ورغم أن التعويض المالي يخفف جزئيا من الأثر الاقتصادي، فإن غياب لاعب بحجم رافينيا يضع الفريق أمام تحد كبير في سباق المنافسة محليا وقاريا.