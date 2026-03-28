برشلونة يحدد مدة غياب نجمه البرازيلي رافينيا

BARCELONA, SPAIN - MARCH 22: Raphinha of FC Barcelona reacts during the LaLiga EA Sports match between FC Barcelona and Rayo Vallecano de Madrid at Spotify Camp Nou on March 22, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
النجم البرازيلي رافينيا المتألق في الفترة الأخيرة مع نادي برشلونة الإسباني (غيتي)
Published On 28/3/2026

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن جناحه البرازيلي رافينيا سيغيب عن مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد مطلع الشهر المقبل، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته الدولية مع منتخب البرازيل.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، والذي سجل 19 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم مع برشلونة، للإصابة يوم الخميس خلال خسارة البرازيل 2-1 أمام منتخب فرنسا في مدينة فوكسبورو في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان النادي يوم الجمعة: "سيعود اللاعب إلى برشلونة لبدء البرنامج العلاجي المناسب، ومن المتوقع أن تمتد فترة غيابه لنحو خمسة أسابيع".

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، ومن المقرر أن يستضيف أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع النهائي يوم 8 أبريل/نيسان، قبل لقاء الإياب في مدريد يوم 14 أبريل/نيسان.

وكان رافينيا قد سجل هدفين في فوز برشلونة الكاسح 7-2 على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

