بعد حادث مروع و3 تهم.. تايغر وودز حر وترمب يدعمه

أفاد مكتب قائد شرطة مارتن كاونتي في ولاية فلوريدا الأمريكية، بإلقاء القبض على تايغر وودز (50 عاما) المصنف الأول عالميا سابقا بين لاعبي الغولف المحترفين بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، بعد أن انقلبت سيارته من طراز لاند روفر على طريق من حارتين قرب منزله في جزيرة جوبيتر بولاية فلوريدا أمس الجمعة.

وأطلق سراح وودز الحاصل على 15 لقبا في البطولات الكبرى في وقت لاحق، إذ ينص قانون ولاية فلوريدا على بقائه في السجن لمدة ثماني ساعات على الأقل قبل إخلاء سبيله بكفالة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 اللجنة الأولمبية الدولية تغلق الباب أمام المتحولين جنسيا

اللجنة الأولمبية الدولية تغلق الباب أمام المتحولين جنسيا list 2 of 2 نزال مرتقب بين فيوري وأقوى رجل في العالم end of list

وقال قائد الشرطة جون بودنسيك في مؤتمر صحفي إن وودز كان يحاول تجاوز شاحنة عمل تجر مقطورة بسرعة عالية عندما اصطدم بمؤخرة المقطورة، لتنقلب سيارته على جانب مقعد السائق، ولم ترد بلاغات عن وقوع إصابات لوودز أو لسائق السيارة الأخرى بينما خرج وودز من باب الراكب قبل وصول قوات الشرطة.

وودز متهم بـ3 جنح

ولم تظهر نتيجة فحص الكحول في سجن مارتن كاونتي أي أثر للكحول، ويعتقد المحققون أن حالة عدم اتزانه كانت مرتبطة بالمخدرات أو الأدوية.

ورفض وودز الخضوع لاختبار البول، وهي جريمة تنطوي على تهمة منفصلة بموجب قانون فلوريدا.

ووجهت إلى وودز تهم القيادة تحت تأثير الكحول، وإلحاق أضرار بالممتلكات، ورفض الخضوع لاختبار قانوني، وجميعها جنح.

ترمب يوجه رسالة دعم

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقول إنه يشعر بالأسف عند سماعه بالحادث. وأضاف ترامب: "أشعر بالأسى الشديد. وقع حادث. إنه يواجه بعض الصعوبات. وقع حادث، وهذا كل ما أعرفه. إنه صديق مقرب جدا لي. إنه شخص رائع، ورجل مميز".

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها وودز تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، بعد أن اعتقل في عام 2017 في جوبيتر بولاية فلوريدا، واعترف لاحقا بالقيادة المتهورة.

إعلان

وتعرض وودز لحادث سير خطير في فبراير/شباط 2021، مما أدى إلى إصابته بكسور خطيرة في ساقه اليمنى.

يعتبر وودز على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي الغولف في التاريخ. وحصد 15 بطولة كبرى، ليحتل المرتبة الثانية بعد جاك نيكلاوس الذي حقق 18 لقبا، و82 بطولة في جولة اللاعبين المحترفين، وهو رقم قياسي يتقاسمه مع سام سنياد.

وتشمل ألقابه الكبرى خمس بطولات للأساتذة، وثلاثة ألقاب لبطولة أمريكا المفتوحة وثلاثة ألقاب لبطولة بريطانيا المفتوحة.

وأمضى وودز 683 أسبوعا في المركز الأول عالميا، وهو اللاعب الوحيد الذي حاز على جميع الألقاب الأربعة الكبرى في نفس الوقت، وهو إنجاز حققه خلال موسمي 2000-2001 وعرف باسم "تايغر سلام".

كما فاز ببطولة أمريكا المفتوحة لعام 2000 بفارق 15 ضربة، وهو أكبر فارق يحققه فائز بلقب في تاريخ البطولات الكبرى. ويعتبر فوز وودز ببطولة الأساتذة 2019، وهو آخر لقب كبير يحصده، عودة لا تتكرر كثيرا في تاريخ الرياضة بعد سنوات من إصابات الظهر التي أوهنت قواه والمشكلات الشخصية التي هددت بإنهاء مسيرته.