بسبب "دعم غرينوود".. جماهير توتنهام تنتفض ضد تعيين دي تشيربي

حثت ثلاث مجموعات من مشجعي فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، النادي على إعادة التفكير في أي احتمالية لتعيين روبرتو دي تشيربي بسبب دعمه السابق لماسون غرينوود، مهاجم فريق مارسيليا.

وأدت خمس هزائم في سبع مباريات لفريق توتنهام، المهدد بالهبوط، إلى زيادة الضغط على المدرب المؤقت إيغور تودور، المشغول حاليا بوفاة والده ماريو مؤخرا.

ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن وظيفة تودور، ولكن اسم دي تشيربي ارتبط بتوتنهام بعدما رحل عن تدريب مارسيليا في فبراير/شباط 2026.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أنه على الأرجح لن يوافق دي تشيربي على تدريب فريق في منتصف الموسم، وبدلا من ذلك سينتظر للصيف لتقييم خياراته، ولكن مجموعات الجماهير أعربت عن مخاوفها بشأن المدرب الإيطالي بعدما عمل مع غرينوود في مارسيليا.

ووجهت في أكتوبر/تشرين الأول 2022 تهم إلى غرينوود، المهاجم السابق لمانشستر يونايتد، تتضمن الشروع في الاغتصاب وسلوك تحكمي وإكراهي، واعتداء تسبب بإصابات جسدية فعلية، وذلك بعد ادعاءات تتعلق بشابة بعد نشر صور وفيديوهات على الإنترنت.

وأسقطت هيئة الادعاء الملكية التهم في فبراير/شباط 2023 بسبب "انسحاب عدد من الشهود الرئيسيين" و"غياب أي احتمال واقعي للإدانة". ومنذ ذلك الحين، استأنف ميسون غرينوود مسيرته الاحترافية وانضم إلى نادي مارسيليا في 2024.

ووصف دي تشيربي، في نوفمبر/تشرين الثاني، غرينوود بأنه شخص جيد دفع ثمنا كبيرا، وأضاف: "يحزنني ما حدث في حياته لأنني أعلم أنه شخص مختلف تماما عن الذي تم وصفه".

وذكرت مجموعة مشجعي توتنهام: "لقد أطلعنا على التقارير التي تربط روبرتو دي تشيربي بوظيفة تدريب توتنهام، وبصراحة، هذا لا يبدو صحيحا بالنسبة لنا".

وأكد البيان: "كلنا نريد أن يتطور النادي ولكن يجب علينا فعل ذلك بطريقة تعكس قيم النادي. ولا لدي تشيربي".